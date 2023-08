AW

Zdecydowana wygrana z Macedonią Północną

To było drugie starcie Biało-Czerwonych z reprezentacją Macedonii Północnej. W pierwszym w sobotę nasza kadra zwyciężyła 97:81.

Także rewanżowe spotkanie toczyło się pod dyktando Polaków. Mecz był wyrównany jedynie w pierwszej kwarcie, po tej odsłonie zespół prowadzony przez Igora Milicicia zacieśnił obronę, zagrał też na dobrej skuteczności w ataku. Aktywni byli Michał Michalak i Michał Sokołowski, którzy wspólnie rzucili 21 punktów do przerwy, a dobrą zmianę dał z ławki Jakub Nizioł - 8 punktów.

Po 20 minutach gry Polacy prowadzili 49:26 i w kolejnych odsłonach powiększali tylko przewagę. Zarówno w pierwszej połowie, jak też po zmianie stron, sztab szkoleniowy często rotował składem, dzięki czemu 14 zawodników wpisanych do protokołu meczowego pojawiło się na boisku. Każdy z nich przebywał na parkiecie przynajmniej 7,5 minuty.

Bezpośrednio po meczu reprezentacja Polski udała się w podróż do Stambułu, gdzie 8 i 9 sierpnia rywalizować będzie z Turcją.

Będzie do ostatni etap przygotować do prekwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich, które rozpoczną się w niedzielę 13 sierpnia. KoszKadra w fazie grupowej zagra z Węgrami, Bośnią i Hercegowiną oraz Portugalią. Zwycięzca całego turnieju w Gliwicach otrzyma prawo gry w kwalifikacjach olimpijskich w przyszłym roku. Bilety dostępne są na stronie EBILET.PL

Polska - Macedonia Północna 84:52 (19:17, 30:9, 17:14, 18:12)



Polska: Michalak 14, Nizioł 12, Sokołowski 10, Balcerowski 7, Milicić 7, Żołnierewicz 7, Groselle 6, Wójcik 6, Zyskowski 6, Garbacz 3, Ponitka 3, Pluta 3, Szlachetka 0, Witliński 0.

Macedonia: Robev 8, Shorts 8, Gjuroski 8, Bosalevski 6, Andonovski 4, Maslinko 4, Magdevski 3, Milovanovic 3, Mladenovski 3, Stojanovski 3, Simic 2, Dimitrievic 0