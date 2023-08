Lukasz Czuku

Kadry U17 3x3 kobiet i mężczyzn awansowały do ME!

Obie polskie reprezentacje U17 - żeńska i męska - wywalczyły awans do Mistrzostw Europy 3x3! Turniej eliminacyjny rozgrywany jest we francuskim Voiron.

Polacy przeszli kwalifikacje jak burza. W fazie grupowej pokonali Irlandię 21:14, a później zmierzyli się z Gruzją. Spotkanie było wyrównane i trzymało kibiców w napięciu do ostatniej akcji. Po zdobytym punkcie przez Polaków na remis 20:20 akcję mieli rozpocząć Gruzini. Wydawało się, że ich akcja w końcowych sekundach może rozstrzygnąć spotkanie, ale wtedy z pomocą biało-czerwonym przyszedł... sztab Gruzji. Sędziowie ukarali zespół przewinieniem technicznym za coaching, a Polacy zamienili rzut wolny na punkt i wygrali 21:20. Mecz o awans do Mistrzostw Europy z Portugalią zaczął się nie po myśli naszej ekipy (od 0:3), ale z czasem wyszła ona na prowadzenie i utrzymywała je niemal do samego końca. Naszym rywalom jeszcze raz udało się nastraszyć polskich koszykarzy, gdy prowadzili 18:17. W końcówce kontrolowaliśmy jednak przebieg meczu. Przy stanie 19:18 Portugalczycy sfaulowali po raz dziesiąty, co oznaczało dwa rzuty wolne i posiadanie piłki dla naszego zespołu. Z tego drugiego bonusu biało-czerwoni jednak nie skorzystali, bo Kacper Ponitka wykorzystał oba rzuty i ustalił wynik spotkania na 21:18!

Polki dobrze zaczęły turniej - od zwycięstwa z Austrią 20:16. Później jednak musiały uznać wyższośc Portugalii, która rzutem w ostatniej sekundzie za dwa punkty ustaliła wynik na 20:15. Mimo tej porażki Polki zachowały pierwsze miejsce w grupie, a w spotkaniu o awans zmierzyły się z Niemkami. Biało-czerwone od początku prowadziły i starały się nie wypuścić zwycięstwa z rąk. Niemkom udało się co prawda dojść nasz zespół na jeden punkt różnicy, ale więcej zimnej krwi wykazały nasze zawodniczki, które wygrały 14:9.

Mistrzostwa Europy odbędą się w greckim Heraklionie w dniach 22-24 września.