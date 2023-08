wk

Kadra poznała rywali w kwalifikacjach EuroBasketu 2025

Rozgrywki Mistrzostw Europy w Koszykówce FIBA EuroBasket 2025 zostaną rozegrane w czterech krajach: Polsce, Finlandii, Cyprze oraz Łotwie. Faza grupowa zostanie rozegrana na przełomie sierpnia i września 2025 r. i wezmą w niej udział 24 drużyny w 4 grupach. Część finałową turnieju gościć będzie Łotwa. Wszystkie mecze grupowe z udziałem reprezentacji Polski zostaną rozegrane w Katowicach.

Reprezentacja Polski jako współgospodarz jest pewna udziału w turnieju głównym, ale zgodnie z regulaminem Międzynarodowej Federacji Koszykówki będzie rywalizować w kwalifikacjach. Ostatnie mistrzostwa Europy w 2022 roku Polscy koszykarze zakończyli na czwartym miejscu. To największy sukces Biało-Czerwonych od 1967 roku.

Reprezentacja Polski podczas losowania w Monachium trafiła do grupy H, gdzie zagra z Litwą, Estonią oraz Macedonią Północną.

- Jako współgospodarz EuroBasketu mamy zapewniony awans do głównego turnieju, ale spotkania kwalifikacyjne będą dla nas bardzo ważne. To będzie dobry czas na przygotowanie drużyny do gry o stawkę w fazie grupowej mistrzostw Europy w Katowicach. Doskonale znamy zarówno Litwinów, jak i Estończyków, a z Macedonią Północną rozegraliśmy niedawno dwa mecze towarzyskie w Belgradzie. To wymagający rywale, na których reprezentacja Polski z pewnością będzie gotowa - powiedział Łukasz Koszarek, dyrektor sportowy kadry.

Kwalifikacje do EuroBasketu 2025 zostaną rozegrane w trzech okienkach: w lutym 2024 roku, listopadzie 2024 r. oraz lutym 2025 r. W każdym z okienek kadra zagra w dwóch spotkaniach.

Grupy kwalifikacji do EuroBasketu:

Grupa A: Słowenia, Ukraina, Izrael, Portugalia

Grupa B: Włochy, Turcja, Węgry, Islandia

Grupa C: Hiszpania, Łotwa, Belgia, Słowacja

Grupa D: Niemcy, Czarnogóra, Bułgaria, Szwecja

Grupa E: Francja, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Cypr

Grupa F: Grecja, Czechy, Holandia, Wielka Brytania

Grupa G: Serbia, Finlandia, Gruzja, Dania

Grupa H: Litwa, POLSKA, Estonia, Macedonia Północna