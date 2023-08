wk

Dobry mecz Polaków, Turcja minimalnie lepsza

STATYSTYKI

Biało-Czerwoni od rozpoczęcia spotkania grali z rywalami jak równy z równym, chociaż obie drużyny miały problemy ze skutecznością z dystansu. Po późniejszym rzucie Mateusza Ponitki był jednak remis. Swoje szanse wykorzystywał także Igor Milicić. Dzięki jego trafieniu po 10 minutach rywalizacji było 15:15. Zaraz na początku drugiej kwarty trójka Aleksandra Balcerowskiego dała Polakom prowadzenie. Później podobne rzuty dodawał nadal aktywny Milicić. Gospodarze odpowiadali jednak swoimi trafieniami, dzięki czemu ciągle byli blisko. Po chwili do kolejnego wyrównania doprowadził Furkan Korkmaz, a w końcówce tego samego dokonał Kenan Sipahi. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 37:37.

Michał Sokołowski w pierwszych akcjach trzeciej kwarty dawał przewagę ekipie trenera Igora Milicicia. Swoje zagrania dokładali Michał Michalak, Aleksander Balcerowski i Mateusz Ponitka, a Biało-Czerwoni byli już lepsi o dziewięć punktów! Świetnie prezentował się jednak Alperen Sengun i m. in. dzięki jego grze Turcy odrabiali straty. Szybkie akcje Ponitki i Michalaka sprawiały, że kadra znowu uciekała na siedem punktów. Ostatecznie po 30 minutach było 62:59. W kolejnej części meczu Sengun wyprowadzał gospodarzy na prowadzenie. Zawodnik Houston Rockets był nie do zatrzymania, dzięki czemu Turcja przejęła inicjatywę. Jeszcze na 50 sekund przed końcem po zagraniu Igora Milicicia kadra przegrywała tylko dwoma punktami. Ostatecznie jednak zespół trenera Ergina Atamana zwyciężył 87:84.

W środę dojdzie do drugiego spotkania Turcja - Polska w Stambule. To będzie ostatnie spotkanie kadry przed turniejem prekwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich, który rozpocznie się w niedzielę 13 sierpnia w Gliwicach. KoszKadra w fazie grupowej zagra z Węgrami, Bośnią i Hercegowiną oraz Portugalią. Zwycięzca całego turnieju otrzyma prawo gry w kwalifikacjach olimpijskich w przyszłym roku. Bilety dostępne są na stronie EBILET.PL

Turcja - Polska 87:84 (15:15, 22:22, 22:25, 28:22)

Turcja: Sengun 24, Yurtseven 14, Bitim 12, Korkmaz 8, Sipahi 8, Sanli 6, Hazer 3, Saybir 3, Ulubay 3, Kabaca 2, Osmani 2, Yilmaz 2, Buyuktuncel 0,

Polska: Balcerowski 24, Milicić 14, Ponitka 14, Sokołowski 9, Pluta 8, Zyskowski 8, Michalak 7, Żołnierewicz 0, Groselle 0, Nizioł 0