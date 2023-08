wk

Turcja silniejsza w drugim sparingu

W drugim meczu towarzyskim rozegranym w Stambule Turcja pokonała reprezentację Polski 98:73. Od niedzieli Biało-Czerwoni wezmą udział w turnieju prekwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich w Gliwicach.

- Pierwsza sprawa to fakt, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani fizycznie. Nie mamy też większych problemów zdrowotnych, co jest najbardziej istotne. Te dwa mecze w Turcji różniły się od siebie - również ustawieniami i zadaniami, które chcieliśmy wykonać. W drugim spotkaniu mieliśmy tak naprawdę krótszą rotację - chcieliśmy dać trochę odpoczynku naszym podstawowym zawodnikom. Podsumowując, podoba mi się kierunek, w którym idzie zespół. Na pewno pokażemy dużą energię na boisku. Będzie nam jednak potrzebne także duże wsparcie z trybun w Gliwicach. Zapraszam wszystkich do kibicowania podczas najbliższych meczów kadry - podkreśla trener Igor Milicić.

Reprezentacja Polski weźmie teraz udział w turnieju prekwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024, który odbędzie się w Gliwicach. Biało-Czerwoni zagrają kolejno z: Węgrami (13 sierpnia, godz. 13:30), Bośnią i Hercegowiną (14 sierpnia, godz. 20:30) oraz Portugalią (16 sierpnia, godz. 18:00). Półfinały zaplanowane są na 18 sierpnia, a dwa dni później odbędzie się finał. Transmisje w TVP Sport. Bilety na EBILET.PL

Polska - Turcja 73:98 (16:28, 26:16, 13:30, 18:24)

Polska: Pluta 12, Zyskowski 11, Sokołowski 11, Nizioł 9, Garbacz 8, Groselle 6, Balcerowski 4, Milicić 4, Ponitka 3, Żołnierewicz 3, Wójcik 2, Witliński 0, Michalak 0, Szlachetka 0