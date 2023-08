Lukasz Czuku

Polacy walczą o awans do finałów Nations League 3x3

Stawką trzech turniejów w Rumunii jest awans do turnieju finałowego, który odbędzie się w Ułan Bator w Mongolii. Podobnie jak podczas zmagań w Krakowie, do rozegrania będą trzy turniejowe dni. Duże szanse na grę w turnieju głównym mają Polki, gdyż przewodzą stawce. Polacy muszą odrobić 10 punktów. Przypomnijmy, że wcześniej do finałów przepustkę wywalczyli koszykarze do lat 21.

Pierwszy dzień (11 sierpnia):

13:35 Polska - Chorwacja (M)

15:00 Polska - Irlandia (K)

16:50 Czechy - Polska (K)

17:15 Polska - Ukraina (M)

Drugi dzień (12 sierpnia):

14:25 Polska - Irlandia (M)

15:00 Polska - Irlandia (K)

16:50 Ukraina - Polska (K)

18:05 Polska - Czechy (M)

Trzeci dzień (13 sierpnia):

13:35 Polska - Chorwacja (M)

15:50 Polska - Chorwacja (K)

17:15 Polska - Czechy (M)

17:40 Ukraina - Polska (K)