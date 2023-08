Czas na WIELKI FINAŁ #LOTTO3x3QUEST!

12 i 13 sierpnia na katowickim Rynku odbędzie się turniej finałowy #LOTTO3x3QUEST - Mistrzostw Polski 3x3, gdzie zagra 16 najlepszych drużyn w Polsce. Transmisja na kanale You Tube PZKosz oraz w Polsacie.

Tegoroczny cykl LOTTO 3x3 QUEST składał się z rekordowej ilości turniejów kwalifikacyjnych, których było aż 20! Od 21 maja do 11 sierpnia odwiedziliśmy m.in. Bydgoszcz, Chorzów, Łódź, Toruń, Ełk, Kraków czy też Gliwice.

Cała trasa #LOTTO3x3QUEST 2023 wyglądała następująco:

- 21 maja 2023 Bydgoszcz - zwycięzca: KoszKadra U23 I (Michał Kroczak, Andrzej Krajewski, Cezary Karpik, Łukasz Klawa) - nie kwalifikują się do finału

- 27 maja 2023 Chorzów - zwycięzca: LOTTO 3x3 Lublin (Łukasz Diduszko, Stanisław Heliński, Maciej Leszczyński, Wojciech Leszczyński)

- 28 maja 2023 Ostrów Mazowiecka - zwycięzca: Athletic Training (Hubert Lewandowski, Jakub Borowski, Jacek Gwardecki, Sebastian Ferenc)

- 4 czerwca 2023 Bielsko-Biała - zwycięzca: MKS LOTTO 3x3 DG (Konrad Dawdo, Kacper Margiciok, Patryk Wieczorek, Przemysław Słoniewski)

- 10 czerwca 2023 Stare Babice - zwycięzca: Isetia II (Michał Wojtyński, Jan Piliszczuk, Krystian Koźluk, Marcin Wieluński)

- 11 czerwca 2023 Łódź - zwycięzca: OPEN K – TEAM (Wiktoria Stępień, Jagoda Bandoch, Kinga Dzierbicka, Marta Mistygacz), OPEN M - BM Stal (Michael Hicks, Piotr Karpacz, Thomas Davis, Wiktor Sewioł) - nie kwalifikuje się do finału

- 17 czerwca 2023 Tarnowo Podgórne – zwycięzca: OPEN K - Bravehearts (Lucyna Kotonowicz, Kinga Potraca, Marta Wdowiuk, Maryna Petrzhyk), OPEN M - Athletic Training (Hubert Lewandowski, Jacek Gwardecki, Jakub Borowski, Sebastian Ferenc)

- 18 czerwca 2023 Toruń – zwycięzca: Anwil 3x3 (Stefan Marchlewski, Adam Wąsowicz, Paweł Krefft, Rafał Komenda),

- 25 czerwca 2023 Grójec - zwycięzca: Isetia 3x3 (Marcin Wieluński, Jan Piliszczuk, Damian Cechniak, Krystian Koźluk)

- 1 lipca 2023 Rzeszów - zwycięzca: Anwil 3x3 (Stefan Marchlewski, Paweł Krefft, Rafał Komenda, Daniel Dawdo)

- 2 lipca 2023 Małogoszcz – zwycięzca: MKS Lotto 3x3 DG (Konrad Dawdo, Dawid Boryka, Patryk Wieczorek, Przemysław Słoniewski)

- 8 lipca 2023 Białystok – zwycięzca: Legia Lotto 3x3 (Arkadiusz Kobus, Marcin Zarzeczny, Piotr Robak, Łukasz Bodych)

- 9 lipca 2023 Ustka – zwycięzca: Anwil 3x3 (Rafał Komenda, Daniel Dawdo, Patryk Wilk, Paweł Krefft)

- 15 lipca 2023 Ostrów Wielkopolski – zwycięzca: Anwil 3x3 (Stefan Marchlewski, Patryk Wilk, Paweł Krefft, Rafał Komenda)

- 16 lipca 2023 Ełk – zwycięzca: Kapitan Hak (Adam Skiba, Andrzej Krajewski, Marcel Kapuściński, Patryk Wilk)

- 22 lipca 2023 Zamość – zwycięzca: Isetia (Krystian Koźluk, Marcin Wieluński, Marcel Kapuściński, Michał Wojtyński)

- 29 lipca 2023 Kraków - zwycięzca: OPEN K Ukraine (Veronika Kosmach, Anzhelika Liashko, Daria Kononuchenko, Yuliia Hutevych) oraz OPEN M TS 3x3 (Piotr Marcol, Dominik Krakowiak, Filip Rerak, Jan Graniczka)

- 30 lipca 2023 Kielce – zwycięzca: Hutnicze Wilki (Kiryl Dziatchuk, Krystian Tyszka, Patryk Kędel, Patryk Jankowski)

- 5 sierpnia 2023 Gliwice – zwycięzca: BM Stal (Michael Hicks, Mateusz Kasiński, Piotr Karpacz, Wojciech Fraś)

- 11 sierpnia 2023 Katowice – zwycięzca SWWS Calvados Kalisz (Krzysztof Spała, Patryk Marek, Maciej Adamkiewicz, Mikołaj Spała)

W turnieju finałowym OPEN mężczyzn zagra 16 najlepszych drużyn, a tytułu zdobytego w 2022 również w Katowicach bronić będzie zespół LOTTO 3x3 Team Warszawa. Skład drużyny opiera się na zawodnikach grających w Mistrzostwach Europy oraz świata, a także rywalizujących w czerwcowych Igrzyskach Europejskich w Krakowie. Na tej imprezie Reprezentacja Polski wywalczyła brązowe medale!

Zwycięski zespół #LOTTO3x3QUEST w kategorii OPEN mężczyzn oprócz tytułu Mistrza Polski 3x3 w 2023 roku, otrzyma prawo udziału w turnieju FIBA 3x3 WORLD TOUR MASTERS w rumuńskiej Konstancy w dniach 9 – 10 września 2023 roku. W kat. OPEN kobiet, najlepsza drużyna uzyska tytuł Mistrza Polski w koszykówce 3x3 w 2023 roku.

Turniej w Katowicach to również rywalizacja w kat. młodzieżowych U23 oraz U17.

W sobotę rywalizacja potrwa od godz. 15:00 do 20:00, a od godz. 12:00 trwać będą rozgrywki w kat. młodzieżowych. Dzień finałowy – niedziela potrwa od 12:20 do 19:00.

SKŁADY, TERMINARZ

Transmisje z Katowic:

- sobota - turniej finałowy na Polsacie, rozgrywki młodzieżowe U23 na YouTube PZKosz

- niedziela - turniej finałowy na YouTube PZKosz (półfinały oraz mecze o medale na Polsacie), YouTube PZKosz turniej w kat. OPEN kobiet oraz rozgrywki młodzieżowe U17 na YouTube PZKosz

- Cieszymy się, że finał LOTTO 3x3 QUEST zostanie rozegrany ponownie na katowickim Rynku. Jest to miejsce wyjątkowe i sami zawodnicy podkreślają, że turnieje rozgrywane tutaj mają swój klimat. Mistrzostwa Polski 3x3 ponownie organizujemy wspólnie z Miastem Katowice, a także z naszym głównym partnerem marką LOTTO. Tegoroczna edycja to rekordowa liczba dwudziestu turniejów kwalifikacyjnych oraz turniej finałowy. Jest ona rekordowa, gdyż w ubiegłym roku było to 13 turniejów. Przez dwa dni spodziewamy się zaciętej rywalizacji o tytuł Mistrza Polski oraz o bilet na turniej FIBA 3x3 World Tour Masters w rumuńskiej Konstancy – mówi Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

***

Partnerem tytularnym #LOTTO3x3QUEST jest Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, który ma w swoim portfolio m.in. gry liczbowe i loterie pieniężne. Produkty te są dostępne są w ponad 20 tys. punktów sprzedaży w całej Polsce, a także online.

Spółka jest jednym z najważniejszych filarów finansowania polskiego sportu i kultury narodowej. Dzięki swoim klientom od 1994 roku przekazała na te dwie ważne dziedziny życia społecznego ponad 17,7 miliardów zł.

#lotto3x3quest #3x3quest #KibicujzLOTTO #WygrywamyRazem