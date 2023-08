Finał #LOTTO3x3QUEST: Faza grupowa zakończona

Fazę grupową z kompletem zwycięstw zakończyły (A) LOTTO 3x3 Warszawa (Przemyslaw Zamojski, Adrian Bogucki, Mateusz Bierwagen, Szymon Rduch), (B) Isetia 3x3 (Krystian Koźluk, Damian Cechniak, Jan Piliszczuk, Michał Wojtyński), (C) LOTTO 3x3 Lublin (Stanisław Heliński, Bartosz Majewski, Pawel Pawlowski, Wojciech Leszczyński) oraz (D) Legia LOTTO 3x3 (Piotr Niedźwiedzki, Arkadiusz Kobus, Mariusz Konopatzki, Piotr Robak). Wszystkie te zespoły wywalczyły bezpośredni awans do ćwierćfinałów.

W dodatkowej fazie LAST 16 zagrają:

Haldent 3x3 – SK Planet Team

LOTTO U23 – Camaro Zamość

Athletic Training – SWWS Calvados Kalisz

MKS LOTTO 3x3 DG – Kapitan Hak

- Jak co roku atmosfera w Katowicach jest gorąca, niczym temperatura powietrza! Poziom jest wyrównany, jednak faworyci nie zawodzą i zgodnie wygrali swoje grupy. Jutro rywalizacja rozpoczyna sie na nowo, a porażka eliminuje z walki o tytuł Mistrza Polski 3x3. Zaskoczeniem jest odpadniecie po fazie grupowej drużyny Anwilu Włocławek, która wygrała w tym sezonie cztery przystanki kwalifikacyjne – mówi trener reprezentacji Polski 3x3 oraz Lotto 3x3 Team, Piotr Renkiel.

- Finał #LOTTO3x3QUEST to zupełnie inny poziom, mamy trzy drużyny LOTTO na co dzień rywalizujący w najwyższej rangi turniejach zagranicznych. Widać doświadczenie zawodników LOTTO 3x3 Team’s. Drużyna U23 doznała jednej porażki, a Warszawa i Lublin awansowały do ćwierćfinałów z kompletem zwycięstw. Byłem jednak spokojny, jeżeli chodzi o wyniki w każdym z meczów. Zapraszam w niedzielę na Rynek w Katowicach na najważniejszą fazę turnieju LOTTO 3x3 QUEST, która rozpocznie się od godziny 12.20. Emocje gwarantowane! – dodaje.

KOMPLET WYNIKÓW, TERMINARZ

Rywalizacja w niedziele rozpocznie się o godz. 12:20, natomiast o godz. 11:55 zmagania rozpocznie kat. OPEN K.

TERMINARZ

Zwycięski zespół #LOTTO3x3QUEST w kategorii OPEN mężczyzn oprócz tytułu Mistrza Polski 3x3 w 2023 roku, otrzyma prawo udziału w turnieju FIBA 3x3 WORLD TOUR MASTERS w rumuńskiej Konstancy w dniach 9 – 10 września 2023 roku. W kat. OPEN kobiet, najlepsza drużyna uzyska tytuł Mistrza Polski w koszykówce 3x3 w 2023 roku.

???????? W @miasto_katowice trwa święto koszykówki 3x3 ???? #LOTTO3x3QUEST - MP 3x3!



Dawka dużych emocji G W A R A N T O W A N A ????



Terminarz na https://t.co/ctucFPcVCu



???? Polsat Sport Extra@totalizator_sp #3x3quest #KibicujzLOTTO #WygrywamyRazem



fot. yukaphoto pic.twitter.com/RKyQ0J29jn — PZKosz (@PZKosz) August 12, 2023

- Cieszymy się, że finał LOTTO 3x3 QUEST zostanie rozegrany ponownie na katowickim Rynku. Jest to miejsce wyjątkowe i sami zawodnicy podkreślają, że turnieje rozgrywane tutaj mają swój klimat. Mistrzostwa Polski 3x3 ponownie organizujemy wspólnie z Miastem Katowice, a także z naszym głównym partnerem marką LOTTO. Tegoroczna edycja to rekordowa liczba dwudziestu turniejów kwalifikacyjnych oraz turniej finałowy. Jest ona rekordowa, gdyż w ubiegłym roku było to 13 turniejów. Przez dwa dni spodziewamy się zaciętej rywalizacji o tytuł Mistrza Polski oraz o bilet na turniej FIBA 3x3 World Tour Masters w rumuńskiej Konstancy – mówi Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

***

Partnerem tytularnym #LOTTO3x3QUEST jest Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, który ma w swoim portfolio m.in. gry liczbowe i loterie pieniężne. Produkty te są dostępne są w ponad 20 tys. punktów sprzedaży w całej Polsce, a także online.

Spółka jest jednym z najważniejszych filarów finansowania polskiego sportu i kultury narodowej. Dzięki swoim klientom od 1994 roku przekazała na te dwie ważne dziedziny życia społecznego ponad 17,7 miliardów zł.

#lotto3x3quest #3x3quest #KibicujzLOTTO #WygrywamyRazem