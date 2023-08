wk

Polacy wygrywają z Węgrami na początek prekwalifikacji

W pierwszym spotkaniu turnieju prekwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024 w PreZero Arenie Gliwice reprezentacja Polski pokonała Węgry 83:81.

Spotkanie akcją 2+1 otworzył Mateusz Ponitka. Szybko małą serią 7:0 odpowiedzieli na to rywale, ale to nie dekoncentrowało Polaków. Aleksander Balcerowski wraz z Michałem Sokołowskim sprawiali, że Biało-Czerwoni ciągle byli blisko. Po chwili przewagę dzięki kontrze dawał Michał Michalak. Ostatecznie po 10 minutach był remis - po 19. Zespół trenera Igora Milicicia miał problemy ze skutecznością z dystansu, a w właśnie z tego elementu bardzo chętnie korzystali przyjezdni. Niemoc naszej drużyny przełamał w końcu Michalak. Po chwili trójkę dołożył Ponitka, a to wyprowadzało kadrę na prowadzenie. Dzięki późniejszej akcji 2+1 Sokołowskiego uciekała nawet na osiem punktów! Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 38:32.

Aleksander Balcerowski i Michał Sokołowski na początku kolejnej części meczu szybko dawali nawet 10 punktów przewagi! Maksymalnie różnica wynosiła nawet 15 punktów dzięki dobrej dwójkowej akcji Andrzeja Pluty z Mikołajem Witlińskim. Straty zmniejszał chociażby Zoltan Perl - po jego kolejnych zagraniach ekipa trenera Stojana Ivkovicia zbliżyła się na sześć punktów. To nie był koniec - trójka Marcella Pongo oznaczała tylko punkt straty. Rzuty wolne Akosa Kellera sprawiły, że po 30 minutach było 59:60. Czwartą kwartę Biało-Czerwoni zaczęli od serii 7:0, która była możliwa dzięki ogromnemu zaangażowaniu Mateusza Ponitki. Polacy utrzymywali dzięki temu małą przewagę, wykorzystując także późniejsze rzuty wolne. Mecz ciągle był niezwykle wyrównany, ale jeden z najważniejszych rzutów należał do Balcerowskiego. Później sprawę “dokończyli” Michalak i Ponitka, a Polacy zwyciężyli 83:81.

Polska - Węgry 83:81 (19:19, 19:13, 21:28, 24:21)

Polska: Balcerowski 22, Sokołowski 18, Michalak 13, Ponitka 13, Zyskowski 7, Milicić 4, Witliński 4, Żołnierewicz 2, Groselle 0, Nizioł 0, Pluta 0

Węgry: Perl 24, Vojvoda 13, Goloman 12, Benke 9, Varadi 6, Somogyi 6, Keller 4, Pongo 3, Karahodzić 2, Lukacs 2