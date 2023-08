Lukasz Czuku

Women's Series 3x3 po raz pierwszy gości w Polsce!

Zmagania pań będzie można obserwować z trybun na katowickim Rynku od poniedziałku od godziny 12:00. Wtedy to odbędą się eliminacje do turnieju głównego z udziałem Izraela, Azerbejdżanu, Rumunii, Malezji, Ukrainy i Egiptu. Zmagania sportowe poprzedzi sesja zdjęciowa wszystkich zespołów.

Wszystkie wyniki z turnieju dostępne są na stronie internetowej turnieju FIBA Women's Series

W turnieju nie zabraknie oczywiście naszych reprezentantek, które od kilku dni przygotowują się do zawodów podczas zgrupowania w Gliwicach. W szerokiej kadrze znalazły się Klaudia Gertchen, Marzena Marciniak, Marta Marcinkowska, Aldona Morawiec, Weronika Papiernik, Klaudia Sosnowska i Weronika Telenga. W turnieju zobaczymy Gertchen, Morawiec, Sosnowską i Telengę. Zwłaszcza dla Aldony jest to wyjątkowy turniej, bo pochodzi ze Śląska. - To są moje moje okolice, jo żech jest szwarno dziołcha ze Śląska, więc ten turniej jest szczególnie bliski memu sercu. Przyjeżdżajcie, dopingujcie - mam nadzieję, że zobaczę wiele twarzy ludzi z mojego rodzinnego Rybnika. No i rozniesiemy ten turniej - bojowo zakończyła reprezentantka Polski.

Polki trafiły na niełatwą grupę, w której przyjdzie im się zmierzyć z ekipami Chin i Gyor z Węgier. Chinki są na pierwszym miejscu w cały cyklu, zaś Węgierki zajmują dziesiątą pozycję. Dlatego tym bardziej przyda się wsparcie kibiców z trybun. Turniej główny rozpocznie starcie biało-czerwonych z Chinami o 14:40. W poniedziałek rozegrana zostanie faza grupowa, we wtorek obejrzymy zmagania w fazie pucharowej.

MECZE GRUPOWE POLEK

14:40 Chiny - Polska

18:20 Gyor - Polska

TRANSMISJA