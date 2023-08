wk

Biało-Czerwoni lepsi od Bośni i Hercegowiny!

Reprezentacja Polski pokonała Bośnię i Hercegowinę - z zawodnikami klubów NBA w składzie - 85:76 w swoim drugim spotkaniu podczas turnieju prekwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024, odbywającego się w PreZero Arenie Gliwice.

Biało-Czerwoni rozpoczęli od mocnego uderzenia i trójek Michała Sokołowskiego oraz Jarosława Zyskowskiego. Rywale odpowiedzieli na to błyskawicznie serią 0:7, ale ich dobra gra nie trwała długo. Późniejsze kolejne rzuty z dystansu Sokołowskiego i Igora Milicicia sprawiały jednak, że Polacy ponownie byli na prowadzeniu. Następnie po rzutach wolnych Jakuba Garbacza różnica wynosiła sześć punktów. Ostatecznie dzięki trójce Mateusza Ponitki po 10 minutach było aż 19:27. Na początku drugiej kwarty kolejne zagrania Sokołowskiego oznaczały nawet 13 punktów przewagi zespołu trenera Igora Milicicia. Pojedyncze akcje Dzanana Musy i Edina Aticia lekko poprawiały sytuację gości, ale chwilową niemoc kadry przerwał Ponitka. Później aktywny Sokołowski dawał jeszcze więcej spokoju Biało-Czerwonym. Po dobitce Mateusza Ponitki pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 50:37!

Zespół trenera Aziza Bekira nie poddawał się w kolejnej części meczu, a zagrania Jusufa Nurkicia oraz Aleksandara Lazicia poprawiały ich sytuację. Po akcji Miralema Halilovicia zbliżyli się na tylko trzy punkty. Trener Milicić poprosił o przerwę, a Polacy zaczęli grać zdecydowanie lepiej - świetny był Jarosław Zyskowski, a przewagi wzrosła do 12 punktów. Dzięki trójce Andrzeja Pluty po 30 minutach było 55:70. Dzięki kolejnym rzutom z dystansu Ponitki i Zyskowskiego na początku czwartej kwarty przewaga wynosiła już 21 punktów! Kadra kontrolowała wydarzenia na parkiecie, grała twardo w obronie i wymuszała błędy przeciwników. Bośnia i Hercegowina nie była w stanie realnie odrobić strat, mimo że do końca o to walczyła. Ostatecznie reprezentacja Polski wygrała 85:76.

Wtorek jest dniem przerwy w Gliwicach. W środę kadra o godz. 18:00 podejmie Portugalię.

Bośnia i Hercegowina - Polska 76:85 (19:27, 18:23, 18:20, 21:15)

BiH: Nurkić 17, Lazić 15, Musa 13, Alibegović 11, Atić 7, Garza 5, Halilović 3, Kamenjas 3, Gegić 2, Vrabac 0

Polska: Ponitka 22, Sokołowski 22, Zyskowski 13, Balcerowski 8, Pluta 8, Michalak 5, Milicić 3, Groselle 2, Garbacz 2, Witliński 0, Żołnierewicz 0