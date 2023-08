Camp NBA “Koszykówka Bez Granic” w Polsce!

NBA, FIBA oraz Polski Związek Koszykówki mają przyjemność ogłosić, że jubileuszowa, dwudziesta odsłona europejskiego campu “Koszykówka Bez Granic” odbędzie się w dniach 25-28 sierpnia w kompleksie sportowym WKK Center we Wrocławiu. Po raz pierwszy w historii światowy program rozwoju młodych koszykarzy zagości w Polsce!

Europejska odsłona campu “Koszykówka Bez Granic” zgromadzi najlepszych młodych koszykarzy Starego Kontynentu, którzy staną przed możliwością bezpośredniego czerpania wiedzy od obecnych i byłych zawodników oraz legend NBA, WNBA i FIBA. w tym od Jeremiego Sochana, jedynego obecnie Polaka występującego w najlepszej lidze świata oraz od byłej koszykarki WNBA, Ruth Riley.

Wśród utalentowanych uczestników campu nie zabraknie także Polaków. Nasz kraj będą reprezentować Natalia Rutkowska (Politechnika Gdańsk) oraz Tymoteusz Sternicki (Basket Bassano - Włochy) i Joel Cwik (Orange Academy Ulm - Niemcy).

W ramach campu, w niedzielę, 27 sierpnia odbędzie się "NBA Coaches Clinic Wrocław 2023” - szkolenia otwarte dla trenerów pracujących zarówno na szczeblach młodzieżowych, jak i seniorskich podczas których trenerzy z NBA przeprowadzą trzy wykłady. Do udziału w campie zostali zaproszeni polscy trenerzy: Ewelina Kobryn, Paulina Madej, Agnieszka Szott i Daria Mieloszyńska. Zmagania w obiektach WKK Center będą sędziowane przez dziewięciu polskich arbitrów, którzy będą szkoleni przez sędziów NBA. Wśród aktywności wrocławskiego campu znalazło się także m.in spotkanie z podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

- Koszykówka w Polsce od kilku lat zyskuje coraz większe znaczenie dzięki sukcesom reprezentacji Polski. Jesteśmy zdeterminowani, aby wykorzystać tę dynamikę i uczynić Polskę jedną z wiodących sił koszykarskich na świecie. Wierzę, że nasze doświadczenie w organizacji międzynarodowych imprez koszykarskich na wysokim poziomie pozwoli nam uczynić tegoroczną edycję campu “Koszykówka Bez Granic” we Wrocławiu niesamowitym przeżyciem dla wszystkich zaangażowanych. Co więcej, jestem przekonany, że to dopiero początek naszej udanej współpracy z NBA i dowód na to, że w Polsce jesteśmy otwarci na organizację kolejnych wydarzeń związanych z koszykówką. Młodzież jest przyszłością naszego sportu i mam nadzieję, że każda dziewczyna i każdy chłopak zaproszeni do Wrocławia wykorzystają wspaniałą platformę rozwoju, jaką NBA zapewnia tym młodym sportowcom - powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki i Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

- Cieszymy się, że możemy współpracować z FIBA i Polskim Związkiem Koszykówki w związku z premierową obecnością campu “Koszykówka bez Granic” w Polsce. Ten prestiżowy obóz pomógł odkryć i rozwinąć wielu utalentowanych koszykarzy i koszykarek. Nie możemy się doczekać powitania tegorocznych uczestników campu we Wrocławiu, aby kontynuować ich rozwój pod okiem zawodników, legend i trenerów NBA, WNBA i FIBA - powiedział Neal Meyer, wiceprezes NBA ds. operacyjnych na Europę i Bliski Wschód.

- Bardzo cieszy nas fakt, że europejska odsłona campu “Koszykówka bez granic” odbędzie się w Polsce - to będzie już 20. edycja obozu na Starym Kontynencie. Rozwój koszykówki w Polsce nabiera tempa, szczególnie po udanym występie męskiej reprezentacji narodowej w Mistrzostwach Europy EuroBasket 2022. Obóz ten z pewnością będzie ogromnym sukcesem dzięki silnemu wsparciu Polskiego Związku Koszykówki. Jesteśmy pewni, że wszyscy uczestnicy wyniosą wiele z tego doświadczenia, zarówno na boisku, jak i poza nim i życzymy im wszystkiego najlepszego - powiedział Zoran Radovic, dyrektor ds. federacji narodowych i sportu FIBA.

Trzydziestu ośmiu byłych uczestników campu Basketball Without Borders (Koszykówka Bez Granic) znalazło się wśród 120 koszykarzy będących w składach drużyn otwierających sezon NBA 2022-23, w tym Włoch Danilo Gallinari (zawodnik Washington Wizards, uczestnik campu w 2003 roku), Izraelczyk Deni Avdija (zawodnik Washington Wizards, uczestnik campu w 2018 i 2019 roku), Francuz Killian Hayes (zawodnik Detroit Pistons, uczestnik campu w 2018 i 2019 roku), Chorwat Dario Šarić (zawodnik Golden State Warriors, uczestnik campu w 2010 roku) i Litwin Jonas Valančiūnas (zawodnik New Orleans Pelicans, uczestnik campu w 2008 roku).

Camp Basketball Without Borders Europe 2023 będzie wspierany przez Nike, globalnego partnera programu od 2002 roku, który wyposaży uczestników w odzież i obuwie Nike oraz Gatorade, który zapewni zawodnikom i trenerom nawodnienie przez cały obóz.

Od 2001 roku Basketball Without Borders dotarło do ponad 4200 uczestników ze 137 krajów i terytoriów, a 112 byłych uczestników obozów awansowało do NBA lub WNBA. NBA i FIBA zorganizowały 71 obozów BWB w 47 miastach w 32 krajach na sześciu kontynentach.

NBA (National Basketball Association) to globalna organizacja sportowa i medialna, której misją jest inspirowanie i łączenie ludzi na całym świecie poprzez siłę koszykówki. Zbudowana wokół pięciu profesjonalnych lig sportowych: NBA, WNBA, NBA G League, NBA 2K League i Basketball Africa League, NBA stała się obecna na arenie międzynarodowej dzięki programom dostępnym w 214 krajach i terytoriach w ponad 50 językach oraz towarom sprzedawanym w ponad 200 krajach i terytoriach na wszystkich siedmiu kontynentach. Składy drużyn występujących w NBA na początku sezonu 2022-23 obejmowały 120 międzynarodowych graczy z 41 krajów. NBA Digital składa się z NBA TV, NBA.com, aplikację NBA i NBA League Pass. NBA stworzyła jedną z największych społeczności mediów społecznościowych na świecie, z 2.1 miliarda polubień i obserwujących na całym świecie na wszystkich platformach ligi, drużyn i graczy. NBA Cares, globalna platforma odpowiedzialności społecznej NBA, współpracuje z renomowanymi organizacjami społecznymi na całym świecie, aby zająć się ważnymi kwestiami społecznymi w dziedzinie edukacji, integracji, rozwoju młodzieży i rodziny oraz zdrowia.

Basketball Without Borders Europe 2023 we Wrocławiu - informacje dla mediów TUTAJ