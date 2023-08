AW

Przegrana z Włochami zamyka drogę do Paryża kadrze na wózkach

Włosi od pierwszego gwizdka naciskali reprezentantów Polski wysokim pressingiem. Mimo to, po pierwszej kwarcie zakończonej celnym rzutem Dominka Moslera, Polacy tracili do rywali zaledwie trzy punkty. Druga kwarta to początek koncertowej gry duetu Carossino-Papi, którzy w całym spotkaniu uzbierali łącznie 65 punktów.

Rywale trafiali na niesamowitej skuteczności z półdystansu. Giulio Maria Papi wykorzystał trzy z czterech rzutów zza łuku, dokładając 68 procent celnych rzutów za dwa. Po polskiej stronie skuteczny był walczący pod koszem Dominik Mosler, autor 22 punktów (11/15). Mimo to Włosi wygrali 3. Kwartę 23:17 i przed ostatnimi dziesięcioma minutami osiągnęli bezpieczną 21-punktów przewagę.

W czwartej kwarcie świetną zmianę dał Marek Wesołowski, który pierwszy startował do kontrataków, kończąc je także pomimo fauli obrońców. W głównej mierze dzięki jego punktom i poprawie defensywy, Polacy dogonili rywala na 10 punktów. Niestety, Włosi uspokoili grę i nie dali sobie wyrwać zwycięstwa.

Liderem Polaków był Mateusz Filipski, który uzyskał 21 punktów, 10 zbiórek i 4 asysty, i to pomimo pełnej koncentracji włoskiej defensywy na jego osobie. Dobrze zaprezentował się też Kamil Kornacki, który w 20 minut trafił 6/8 rzutów, dodając 3 zbiórki, blok i asystę. Wspomniany już Marek Wesołowski w zaledwie sześć minut gry dostarczył 8 punktów i 3 zbiórki.

Awans do turnieju repasażowego z ME uzyskują tylko drużyny z miejsc 3-5, dlatego na skutek porażki Polacy stracili szansę na grę w Igrzyskach Paraolimpijskich Paryż 2024.

Piątek jest dniem odpoczynku w turnieju. Ostatnie spotkanie Polacy rozegrają w sobotę z Francją. Będzie to mecz o siódme miejsce na Starym Kontynencie.

Polska - Włochy 74:89 (17:20, 16:28, 17:23, 24:18)

Najwięcej dla Polski: Dominik Mosler 22 punkty, 10 zbiórek, 4 asysty, Mateusz Filipski 21 punktów, 10 zbiórek i 4 asysty, Kamil Kornacki 12 punktów, 3 zbiórki i 1 asysta, Andrzej Macek 8 punktów, 5 asyst, 1 zbiórka, Marek Wesołowski 8 punktów, 3 zbiórki