wk

Polacy w finale turnieju w Gliwicach! Estonia pokonana

Reprezentacja Polski pokonała Estonię 93:83 i awansowała do finału turnieju prekwalfikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich, który odbywa się w PreZero Arenie Gliwice. Decydujące spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę o godz. 14:15. Transmisja w TVP Sport. Bilety na eBilet.pl

Początek spotkania był wyrównany, chociaż Polacy starali się przede wszystkim wykorzystywać przewagę w polu trzech sekund. Niezwykle aktywni byli przede wszystkim Aleksander Balcerowski oraz Mateusz Ponitka. Mimo tego skuteczni z dystansu Estończycy potrafili wychodzić na prowadzenie. Szybko zmieniał to jednak swoją trójką Przemysław Żołnierewicz, a po kolejnym takim rzucie Andrzeja Pluty po 10 minutach było 22:18. W drugiej kwarcie rywale ciągle utrzymywali się bardzo blisko, ale po chwili i rzucie Jarosława Zyskowskiego Biało-Czerwoni uciekali na osiem punktów. Kaspar Treier oraz Kristian Kullamae odpowiadali jednak podobnymi trafieniami, dzięki czemu nadal byli w grze. Na odpowiedź zespołu trenera Igora Milicicia nie trzeba było długo czekać - po trójkach Michała Michalaka i Michała Sokołowskiego przewaga wynosiła aż 11 punktów. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 41:35.

Trzecią kwartę kadra rozpoczęła od małej serii 5:0, a po późniejszym rzucie wolnym Igora Milicicia miała aż 13 punktów przewagi. Dwie trójki z rzędu Henriego Drella poprawiały sytuację ekipy trenera Jukki Toijali, ale… tylko na krótką chwilę. Polacy cały czas starali się kontrolować wydarzenia na parkiecie. Po 30 minutach było jednak tylko 63:56. Zaraz na początku kolejnej części meczu rzut z dystansu trafił Kristian Kullamae, a to oznaczało tylko cztery punkty różnicy. Do gry włączył się jednak… Andrzej Pluta! Jego akcje dały Polakom nową energię, a co jeszcze ważniejsze - aż 12 punktów przewagi. Tego rywale już nie byli w stanie odrobić. Biało-Czerwoni już do końca byli bardzo pewni siebie i ostatecznie zwyciężyli 93:83.

Zwycięstwo oznacza awans do finału turnieju prekwalfikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich, który zostanie rozegrany w PreZero Arenie Gliwice w niedzielę o godz. 14:15. Transmisja w TVP Sport. Bilety na eBilet.pl

Zwycięzca całego turnieju otrzyma prawo gry w kwalifikacjach olimpijskich w przyszłym roku.