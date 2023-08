wk

Żołnierewicz i Milicić po meczu Polska - Estonia

Przemysław Żołnierewicz:

Wykonaliśmy w bardzo dużym procencie założenia taktyczne. Sztab trenerski przygotował nas na to, że Estonia gra bardzo szybką koszykówkę - starają się pchać piłkę do przodu i szukać otwartych pozycji za trzy. W większości meczu nasze skupienie było na bardzo wysokim poziomie. Staraliśmy się ukrócić ich grę na tyle, na ile mogliśmy. Kluczowe było odskoczenie na około 10 punktów i utrzymywanie tej różnicy do końca meczu. Wiemy o co jest gra, przed nami ostatnie spotkanie tego turnieju. Musimy dać z siebie wszystko i za wszelką cenę wygrać

Trener Igor Milicić:

Bardzo dobra koncentracja, zaangażowanie i wykonanie założeń taktycznych przez pierwsze trzy kwarty. Kontrola nad zbiórką również była bardzo przyzwoita. To nam dało pewność siebie i prowadzenie. W całym meczu kontrolowaliśmy wynik, wygraliśmy wszystkie cztery kwarty. Bardzo się z tego cieszę. Estonia jest bardzo niewygodna - grają szybko i wszyscy rzucają za trzy. Szacunek dla moich zawodników. Doprowadziliśmy do sytuacji, w której chcieliśmy być - zagramy w niedzielę w finale.