Lukasz Czuku

Kolejna próba reprezentacji Polski w Women's Series

Polska przystępuje do tego turnieju w zupełnie innym składzie, niż w imprezie w Polsce. Trener Bartłomiej Koziatek postawił na Jastinę Kosalewicz, Martę Marcinkowską, Weronikę Papiernik i Aleksandrę Zięmborską. Wszystkie wymienione zawodniczki trenowały w Gliwicach i Katowicach, rozgrywały także mecze sparingowe z Egiptem i Rumunią by jak najlepiej przygotować się do zbliżającego się startu.

Polki trafiły do grupy z Włochami, Niemcami i Chile. Dwie pierwsze z tych drużyn wystąpiły przed polską publicznością w Katowicach. Niemki zajęły szóste, Włoszki siódme miejsce (biało-czerwone były dziewąte). Z grupy bezpośrednio do półfinału wyjdzie zwycięzca grupy, a drugi i trzeci zespół zagrają w barażu o najlepszą czwórkę zawodów.

HARMONOGRAM MECZÓW GRUPOWYCH



22:15 Polska - Włochy

00:05 Niemcy - Polska

1:05 Polska - Chile

TRANSMISJA