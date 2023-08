Lukasz Czuku

WS: Polkom nie zabrakło paliwa w Baku!

To był bardzo udany start reprezentacji Polski 3x3 kobiet - dotarły one do półfinału turnieju Women's Series w Baku!

Polki z duza łatwością przebrnęły fazę grupową. Wygrały oba spotkania i zajęły pierwsze miejsce w grupie. W pierwszym spotkaniu zagrały przeciwko ekipie Chin, która lideruje w całym cyklu Women's Series i poradziły sobie w tym starciu znakomicie. Zwyciężyły 21:16, a że wcześniej Chinki przegrały również z Czeszkami, ten wynik dał biało-czerwonym awans do ćwierćfinału. Nasze reprezentantki dopełniły formalności w bezpośrednim starciu z Czechami. Nie dały swoim rywalkom szans i pokazały, że dominują w grupie - rezultat 21:12 mówi sam za siebie.

W ćwierćfinale reprezentacja Polski trafiła na mocny prywatny zespół Neftchi, czyli przedstawiciela gospodarzy. Tym razem ściany nie pomogły, bo Polki kontrolowały przebieg meczu właściwie od samego początku. Nie pozwoliły też na nerwową końcówkę dzięki czemu schodziły z parkietu ze zwycięstwem 17:14. W półfinale mocniejsze okazały się jednak Niemki. Choć do stanu 5:5 mecz był wyrównany, to od tego momentu inicjatywę przejęły nasze zachodnie sąsiadki. Zwiększały przewagę z każdą minutą by ostatecznie zatriumfować 22:11. Mimo tej porażki biało-czewone zaprezentowały się w zawodach bardzo dobrze i zdobyły cenne punkty do rankingu.

Kolejny raz polskie zawodniczki w cyklu Women's Series zobaczymy w turnieju w Montrealu.