FIBA World doceniła wyniki KoszKadry!

W ostatnich latach Polska koszykówka stale się rozwija, co docenili przedstawiciele FIBA World podczas kongresu w Manili. Na zeszłorocznym EuroBaskecie Biało-Czerwoni pierwszy raz od 1971 roku, znaleźli się w najlepszej czwórce turnieju. Swoją siłę reprezentacja Polski potwierdziła podczas niedawno zakończonego turnieju prekwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024, zajmując w nim pierwsze miejsce, a także w prekwalifikacjach do mistrzostw Europy 2025.

Dobre wyniki w okresie od czerwca 2021 roku do lipca 2023 roku zanotowały też nasze młodzieżowe męskie drużyny narodowe. Kadra do lat 16 mężczyzn w 2021 roku wygrała European Challengers w Sofii, dzięki czemu zakwalifikowała się do mistrzostw świata do lat 17 w 2022 roku, które ukończyła na ósmej pozycji. W 2022 i 2023 roku wszystkie nasze męskie kadry rywalizowały w dywizji A.

W maju Zarząd FIBA Europe po raz drugi w historii powierzył Polsce organizację mistrzostw Europy U20 mężczyzn. Impreza odbędzie się w 2024 roku w Gdyni.

- To pokazuje, że kierunek, który obraliśmy był właściwy. Kadra z trenerem Igorem Miliciciem na ławce potrafi osiągać sukcesy i rywalizować z najlepszymi. Czwarte miejsce na ostatnich mistrzostwach Europy to powód do dumy i jednocześnie fundament, na którym chcemy budować siłę polskiej koszykówki w przyszłości. Wierzymy w wizję budowania drużyny zaproponowaną przez trenera Igora Milicicia, dlatego jeszcze przed zakończeniem udanych dla nas prekwalifikacji , przedłużyliśmy ze szkoleniowcem umowę. Walczymy o udział w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, liczymy również na świetny wynik na EuroBaskecie 2025 - powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki i Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Umowa z trenerem Igorem Miliciciem została przedłużona o trzy kolejne lata. Szkoleniowiec poprowadzi kadrę także podczas EuroBasketu 2025 - jedna z grup z udziałem naszej reprezentacji zostanie rozegrana w Katowicach.

Z uwagi na obowiązki w Polsce Radosław Piesiewicz nie mógł osobiście odebrać nagrody podczas kongresu FIBA World w Manili. W jego imieniu uczynił to Grzegorz Bachański, wiceprezes PZKosz i od maja 2023 skarbnik FIBA Europe.

Nagroda National Federation Progression Award została przyznana federacjom, które w okresie od czerwca 2021 roku do lipca 2023 poczyniły największy postęp, uzyskując najwięcej punktów rankingowych FIBA. W kategorii dziewcząt pierwsze miejsca zajęła Słowenia.