AW

Saud Ali Al-Thani nowym prezydentem FIBA

Saud Ali Al-Thani dotychczas pełnił funkcję Wiceprezydenta FIBA oraz Prezydetna FIBA Asia. W przeszłości sprawował funkcję prezesa Katarskiej Federacji Koszykówki oraz wiceprezydenta Katarskiego Komitetu Olimpijskiego.

- To wielki zaszczyt dla mnie, dla mojego kraju oraz całej Azji, że powierzono mi to stanowisko. Od teraz reprezentuję interesy 212 narodowych federacji na pięciu kontynentach. Koszykówka to sport globalny i to jest naszą największą siłą. Mogę obiecać dziś jedną rzecz, że wspólnie z szefami kontynentalnych federacji FIBA oraz członkami Zarządu FIBA będziemy ciężko pracować dla dobra koszykówki i FIBA - powiedział krótko po wyborze Al-Thani.

W Manili wybrano też nowych członków Zarządu FIBA oraz skarbnika FIBA, którym ponownie został Niemiec Ingo Weiss. W składzie Zarządu FIBA znaleźli się: Carol Callan ze Stanów Zjednoczonych, Yamil Alejandro Bukele Perez z Salwadoru, Usie Richards z Wysp Dziewiczych, Yuko Mitsuya z Japonii, Yao Ming z Chin, Carmen Tocala z Rumunii, Matej Erjavec ze Słowenii, Asterios Zois z Grecji, Tor Christian Bakken z Norwegii, Jubilee Kuartei z Palau, Burton Ross Shipley z Nowej Zelandii, Pascale Mugwaneza z Rwandy i Jean-Michel Ramaroson z Madagaskaru.

Kadencja Prezydenta oraz Zarządu przewidziana jest na lata 2023-2027.