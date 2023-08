AW

Zaproszenie do składania ofert

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych z zainstalowanym oprogramowaniem do ośrodków PZKosz w ilości i o wymaganiach wskazanych w Załączniku nr 2 do Zaproszenia.



Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.



Ofertę sporządzoną zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia ofertowego należy przesłać, na adres: m.szelagowski [at] pzkosz.pl oraz pzkosz [at] pzkosz.pl do dnia 31.08.2023 r. do godz. 12:00