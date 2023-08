Lista uczestników Campu NBA Basketball Without Borders Europe 2023 we Wrocławiu

NBA, FIBA i Polski Związek Koszykówki ogłosiły dziś listę 80 najlepszych koszykarzy młodej generacji z 31 krajów, którzy przyjechali do Wrocławia na 20. edycję Basketball Without Borders Europe, która odbywa się w WKK Sport Center od piątku 25 sierpnia do poniedziałku 28 sierpnia. To pierwszy raz, kiedy globalny program rozwoju koszykówki NBA i FIBA odbywa się w Polsce.

Basketbal Without Borders Europe 2023 zgromadzi 40 chłopców i 40 dziewcząt z całej Europy, którzy będą rywalizować ze swoimi rówieśnikami i uczyć się bezpośrednio od obecnych i byłych zawodników i trenerów NBA oraz WNBA, w tym koszykarza San Antonio Spurs Jeremy'ego Sochana, dwukrotnej mistrzyni WNBA Ruth Riley, mistrza NBA z 2011 roku i lidera elitarnej akademii koszykówki Briana Cardinala oraz byłego gracza NBA Kerry'ego Kittlesa. Asystenci trenerów NBA: Joseph Blair (Washington Wizards), James Penn (Memphis Grizzlies), Brian Randle (Detroit Pistons), Fred Vinson (New Orleans Pelicans), Ben Sullivan (Houston Rockets) i Mitch Johnson (San Antonio Spurs) będą również pełnić rolę trenerów BWB Europe. Dyrektor generalny San Antonio Spurs Brian Wright będzie pełnił funkcję dyrektora obozu.

Trenerzy poprowadzą uczestników campu przez szereg zajęć, w tym ćwiczenia sprawności ruchowej, umiejętności ofensywnych i defensywnych, konkursy rzutów za trzy punkty, gry 5 na 5 oraz sesje rozwoju umiejętności mentalnych i przywództwa. Ponadto, w sobotę, 26 sierpnia, ponad 50 chłopców i dziewcząt lokalnej społeczności w wieku 17 lat i młodszych weźmie udział w klinice Jr. NBA.

Ostatniego dnia obozu odbędzie się ceremonia wręczenia nagród dla MVP Campu, zwycięzcy konkursu rzutów za trzy punkty i dla najlepszych defensorów campu. Trenerzy BWB Europe i członkowie wydziału sędziowskiego NBA będą prowadzić kliniki rozwojowe dla lokalnych trenerów i sędziów przez cały czas trwania campu.

Camp Basketball Without Borders Europe 2023 będzie wspierany przez Nike, globalnego partnera campu od 2002 roku, który wyposaży uczestników w odzież i obuwie Nike oraz Gatorade, który zapewni zawodnikom i trenerom nawodnienie przez cały czas trwania obozu.

Od 2001 roku campy Basketball Without Borders dotarły do ponad 4200 uczestników ze 137 krajów, a 112 byłych uczestników obozu zagrało w NBA lub WNBA. NBA i FIBA zorganizowały 71 obozów BWB w 47 miastach w 32 krajach na sześciu kontynentach.

Lista uczestników campu Baskketball Without Borders Europe 2023 we Wrocławiu:

Dziewczęta:

Maja Kusiak, Polska), Natalia Rutkowska (Polska), Karolina Maj (Polska), Anelie Brodnik (Słowenia), Isa Hamalainen (Luksemburg), Julie Moller (Dania), Maria Perner (Niemcy), Sintija Aukstikalnyte (Litwa), Ella Sahuri (Finlandia), Kato Bevernage (Belgia), Keona Douwstra (Holandia), Anja Obradovic (Serbia), Emilie Brzonova (Czechy), Etna Rexhepi (Kosowo), Janna Vogellar (Holandia), Kyra Bruyndoncx (Belgia), Lilli Onnela (Finlandia), Maria Belegante (Rumunia), Grace Prenter (Irlandia), Panagiota Stoligka (Grecja), Pauline Bayart (Belgia), Sina Hollerl (Austria), Sofia Duarte de Sousa (Portugalia), Dora Toman (Węgry), Zara Valcic (Chorwacja), Felicia Jacobs Abiola (Wlk. Brytania), Carla Osma Cruz (Hiszpania), Eliza Farbas (Węgry), Estere Petrus (Łotwa), Katie Cox (Wlk.Brytania), Krista Lukasevica (Łotwa), Tanja Valancic (Słowenia), Maria Arrebola (Hiszpania), Miriam Vilafranca (Hiszpania), Irene Asensio (Hiszpania), Caterina Piatti (Włochy), Clara Sofia Vietias Ferreira da Silva (Portugalia), Deborah Mukeba-Kasanda (Belgia), Tilda Trygger (Szwecja), Maria Anais Rodríguez González (Hiszpania).

Chłopcy:

Mateusz Orłowski (Polska), Iwo Baganc (Polska), Tymoteusz Sternicki (Polska), Joel Cwik (Polska), Aleksandar Ivanov Gavalyugov (Bułgaria), Christian Anderson (Niemcy), Aymen Kraria (Wlk. Brytania), Tita Kacou Dwayne Aristode (Holandia), Faruk Duvnjak (Bośnia I Hercegowina), Jack Freeman Kayil (Niemcy), Killyan Malick Toure (Francja), Luka Durovic (Czarnogóra), Neoklis Avdalas (Grecja), Nojus Indrusaitis (Litwa), Urban Kroflic (Słowenia), Sebastien Sol Emenalo (Wlk. Brytania), Vit Hrabar (Słowenia), Yagiz Aksu (Turcja), Savo Drezgic (Serbia), Iker Garmendia García (Hiszpania), Samuel Ojiambo Elmar Kirotar Obenjo (Szwecja), Ivan Juric (Chorwacja), Omer Mayer (Izrael), Eleftherios Kosmas Liotopoulos (Grecja), Dorian Grosber (Luksemburg), Yannick Julius Pinas (Holandia), Vasilije Kuridza (Bośnia i Hercegowina), Mantas Juzenas (Litwa), Ludvik Murer Bergseng (Norwegia), Jorge Carot Hernández (Hiszpania), Ivan Kharchenkov (Niemcy), Denis-Stefan Badalau (Rumunia), Kristers Skrinda (Łotwa), Seal Jochem Dieng Diouf (Holandia), Timothy Osezuwa Majirie Oboh (Wlk. Brytania), Olavi Oskari Suutela (Finlandia), Eric Reibe (Niemcy), Demir Dogan (Turcja), David Mirkovic (Czarnogóra), Amon Levi Dorries (Niemcy).