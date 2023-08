Wystartował Camp Basketball Without Borders 2023 Europe we Wrocławiu!

W ceremonii otwarcia campu udział wzięli m.in.: Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki oraz Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Jeremy Sochan, reprezentant Polski, zawodnik San Antonio Spurs i Troy Justice, dyrektor ds. rozwoju koszykówki międzynarodowej w NBA, Neal Meyer, wiceprezes NBA ds. operacyjnych w Europie i na Bliskim Wschodzie, Ruth Riley, dwukrotna mistrzyni WNBA oraz Brian Wright, generalny manager San Antonio Spurs oraz Dyrektor Campu.

- Staraliśmy się bardzo długo, aby zorganizować ten camp. To już jego dwudziesta edycja, ale wyjątkowa, bo po raz pierwszy gości on w Polsce. To świadczy o tym, że NBA widzi naszą pracę, docenia ją, to jak się rozwijamy. To cieszy, bo zdobyliśmy zaufanie, w tej chwili rozmawiamy i dyskutujemy na temat tego, by rozegrać jedno ze spotkań NBA w Polsce. Liczę, że ten camp będzie stał na najwyższym poziomie organizacyjnym dzięki czemu w przyszłości będziemy mogli robić jeszcze więcej rzeczy związanych z NBA. Wspomniany mecz NBA raczej nie w zbliżającym się sezonie, ale może w kolejnym w którym czeka nas turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich, mamy EuroBasket i może w połączeniu z tym wydarzeniem, gdzie rozgrywki grupowe zagoszczą w Katowicach, byłoby idealnie wprowadzić polskich kibiców na jeszcze wyższy poziom ekscytacji, jaki niewątpliwie przyniósłby mecz NBA w Polsce – powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki oraz Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Basketbal Without Borders Europe 2023 zgromadził 40 chłopców i 40 dziewcząt z całej Europy, którzy będą rywalizować ze swoimi rówieśnikami i uczyć się bezpośrednio od obecnych i byłych zawodników i trenerów NBA oraz WNBA, w tym koszykarza San Antonio Spurs Jeremy'ego Sochana, dwukrotnej mistrzyni WNBA Ruth Riley, mistrza NBA z 2011 roku i lidera elitarnej akademii koszykówki Briana Cardinala oraz byłego gracza NBA Kerry'ego Kittlesa. Asystenci trenerów NBA: Joseph Blair (Washington Wizards), James Penn (Memphis Grizzlies), Brian Randle (Detroit Pistons), Fred Vinson (New Orleans Pelicans), Ben Sullivan (Houston Rockets) i Mitch Johnson (San Antonio Spurs) będą również pełnić rolę trenerów BWB Europe. Dyrektor generalny San Antonio Spurs Brian Wright będzie pełnił funkcję dyrektora obozu.

LISTA UCZESTNIKÓW CAMPU BASKETBALL WITHOUT BORDERS 2023 WE WROCŁAWIU

- Jesteśmy podekscytowani wielkim wydarzeniem jakim jest ten camp - po raz pierwszy gościmy w Polsce, gdzie będziemy pracować nad doskonaleniem umiejętności najbardziej utalentowanych młodych koszykarzy z całej Europy. Przed nami wiele pracy, którą wykonamy w ciągu kilku najbliższych dni. Wielu byłych uczestników poprzednich edycji campu Basketball Without Borders znalazło się wkrótce później na parkietach NBA i WNBA i mamy nadzieję, że na tym campie także są zawodnicy, którzy w przyszłości zagrają w elicie” - powiedział Brian Wright, Dyrektor generalny San Antonio Spurs oraz Dyrektor Campu Basketball Without Borders 2023 we Wrocławiu.

Camp Basketball Without Borders Europe 2023 jest wspierany przez Nike, globalnego partnera campu od 2002 roku, który wyposaży uczestników w odzież i obuwie Nike oraz Gatorade, który zapewni zawodnikom i trenerom nawodnienie przez cały czas trwania obozu.

Od 2001 roku campy Basketball Without Borders dotarły do ponad 4200 uczestników ze 137 krajów, a 112 byłych uczestników obozu zagrało w NBA lub WNBA. NBA i FIBA zorganizowały 71 obozów BWB w 47 miastach w 32 krajach na sześciu kontynentach.