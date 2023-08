Polacy wyróżnieni podczas campu NBA Without Borders we Wrocławiu!

Zakończyła się jubileuszowa, dwudziesta edycja europejskiego campu NBA Basketball Without Borders, który po raz pierwszy w historii gościł w Polsce. Areną wydarzenia były sportowe obiekty WKK Sports Center przy ul. Czajcza 19 we Wrocławiu. Do grona All Stars Teams campu zostali wybrani Maja Kusiak i Joel Cwik!

Od 25 do 28 sierpnia 40 chłopców i 40 dziewcząt z całej Europy trenowało na obiektach WKK Sports Center. Uczestnicy campu uczyli się bezpośrednio od byłych i obecnych zawodników oraz trenerów NBA bądź WNBA, w tym koszykarza San Antonio Spurs Jeremy'ego Sochana, dwukrotnej mistrzyni WNBA Ruth Riley, mistrza NBA z 2011 roku i lidera elitarnej akademii koszykówki Briana Cardinala oraz byłego gracza NBA Kerry'ego Kittlesa.

Rolę trenerów podczas campu pełnili także asystenci trenerów NBA: Joseph Blair (Washington Wizards), James Penn (Memphis Grizzlies), Brian Randle (Detroit Pistons), Fred Vinson (New Orleans Pelicans), Ben Sullivan (Houston Rockets) i Mitch Johnson (San Antonio Spurs), a dyrektorem campu był Brian Wright, dyrektor generalny San Antonio Spurs.

Wśród uczestników campu było siedmioro Polaków: Karolina Maj, Natalia Rutkowska i Maja Kusiak oraz Mateusz Orłowski, Iwo Baganc, Joel Cwik i Tymoteusz Sternicki.

Podczas ostatniego dnia campu rozegrano mecze mistrzowskie uczestników wydarzenia. Wśród dziewcząt zwyciężyła drużyna prowadzona przez Agnieszkę Szott, z Mają Kusiak w składzie, a wśród chłopców triumfowała drużyna w szeregach której znalazł się Joel Cwik. Zarówno Maja jak i Joel zostali wybrani do grona All Stars Teams!

- Zdobyłam tu niesamowite doświadczenie, poznałam wielu trenerów, zawodników i zawodniczek. Należałam do drużyny, która wygrała wszystkie mecze na tym campie, dodatkowo zostałam wybrana do All Stars Team z czego bardzo się cieszę. Te kilka dni we Wrocławiu, na campie NBA, były dla nie bardzo pożyteczne - powiedziała Maja Kusiak.

- Ostatni dzień campu przyniósł wiele emocji - moja drużyna zwyciężyła w finałowym meczu, dopiero w końcówce spotkania odzyskując prowadzenie. Cieszy mnie także wyróżnienie jakim jest miejsce w gronie All Stars Team, to wiele dla mnie znaczy - przyznał Joel Cwik.

Pełna lista All Stars Teams:

Chłopcy:

Joel Cwik (Polska), Aleksandar Gavalyugov (Bułgaria), Christian Anderson (Niemcy), Jack Kayil (Niemcy), Killyan Toure (Francja), Neoklis Avdalas (Grecja), Nojus Indrusaitis (Litwa), Urban Kroflić (Słowenia), Omer Mayer (Izrael), Davis Mirković (Czarnogóra)

Dziewczęta:

Maja Kusiak (Polska), Stintija Aukstikalnyte (Litwa), Janna Vogellar (Holandia), Sina Holleri (Austria), Eliza Farbas (Węgry), Katie Cox (Wlk. Brytania), Tanja Valancic (Słowenia), Maria Arrebola (Hiszpania), Irene Asencio (Hiszpania), Tilda Trygger (Szwecja)

Pozostałe wyróżnienia:

MVP: chłopcy: Nojus Indruaitis (Litwa), dziewczęta: Tilda Trygger (Szwecja)

Nagroda im. Patricka Baumanna: chłopcy: Aymen Kraria (Wlk. Brytania), dziewczęta: Etna Rexhepi (Kosowo)

Najlepsi obrońcy: chłopcy: Killyan Toure (Francja), dziewczęta: Eliza Farbas (Węgry)

Najlepsi strzelcy za trzy punkty: chłopcy: Christian Anderson (Niemcy), dziewczęta: Kyra Bruyndoncx (Belgia)

W ramach campu odbyła się także "NBA Coaches Clinic Wrocław 2023”, czyli szkolenia otwarte dla trenerów pracujących zarówno na szczeblach młodzieżowych, jak i seniorskich podczas których szkoleniowcy z NBA - Ben Sullivan (Houston Rockets), Joseph Blair (Washington Wizards) oraz Mitch Johnson (San Antonio Spurs) przekazywali swoją wiedzę i doświadczenia podczas przeprowadzonych wykładów.

Od 2001 roku Basketball Without Borders dotarło do ponad 4200 uczestników ze 137 krajów i terytoriów, a 112 byłych uczestników obozów awansowało do NBA lub WNBA. NBA i FIBA zorganizowały 71 obozów BWB w 47 miastach w 32 krajach na sześciu kontynentach