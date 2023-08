Lukasz Czuku

Polska U18 zaczyna walkę w MŚ 3x3

Jeśli polskie koszykarki nie miały do tej pory zbyt dużej styczności z azjatycką koszykówką, to po Mistrzostwach Świata będą miały jej aż nadto! W pięciozespołowej grupie aż cztery zespoły są z Azji. W pierwszym dniu turnieju zmierzymy się z Tajpej i Tajlandią. - Nie są to zupełnie nieznani dla nas rywale, bo oglądałem ich mecze w Mistrzostwach Azji U17. Co prawda były to zeszłoroczne mistrzostwa, bo w tym zespły jeszcze nie grały. Jest to typowo azjatycka koszykówka oparta na szybkim bieganiu i na rzucie z dystansu - mówi szkoleniowiec reprezentacji Polski Włodzimierz Augustynowicz.

Naszymi kolejnymi przeciwniczkami będą zawodniczki Mongolii i Malezji. Trener biało-czerwonych postawił na sprawdzony skład, który wywalczył złoty medal w Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy - Aleksandra Burzyńska, Julia Jeziorna, Natalia Rutkowska i Dominika Ullmann. Sztab tworzą: Anna Wielebnowska - asystentka trenera, Kalina Pietrzak - fizjoterapeutka. - Apetyty po EYOF wzrosły, ale na tym polega sport - chcemy coraz więcej, coraz lepiej, coraz szybciej i coraz celniej. W związku z tym, że dobrze poszło nam na europejskiej imprezie, opieramy na tym nasz optymizm. Aczkolwiek cztery zespoły z Azji w grupie... Dawka Azji dosyć duża. Mamy nadzieję wyjść z grupy i zawsze na tego typu imprezach jest taki jeden najważniejszy mecz - ćwierćfinał, który określi czy zagramy o medale, czy będziemy się bić o miejsca 5-8 - dodaje Włodzimierz Augustynowicz. - Podchodzimy do zadania ambitnie, czyli chcemy wyjść z grupy, a potem trafilibyśmy na rywala z potwornie mocnego zestawu. Krzyżujemy się z grupą, w której są Stany Zjednoczone, Francja, Niemcy, Węgry i Brazylia. I to może być spotkanie, które określi naszą siłę na świecie - zakończył trener reprezentacji Polski.

TERMINARZ MECZÓW POLEK

30.08 13:20 Polska - Chińskie Tajpej

30.08 15:10 Tajlandia - Polska

1.09 15:10 Polska - Mongolia

1.09 16:35 Malezja - Polska

TRANSMISJA Z PIERWSZEGO DNIA