Lukasz Czuku

MŚ 3x3 U18: Polki zaczęły od dwóch zwycięstw!

Polska reprezentacja trafiła do grupy z czterema azjatyckimi zespołami. Połowę drugi do awansu do ćwierćfinału już wykonała i pokonała dwóch rywali. W pierwszym spotkaniu Polki zmierzyły się z Chińskim Tajpej i początek tej rywalizacji zapowiadał spokojne zwycięstwo biało-czerwonych. Wypracowały one dość bezpieczną przewagę, a do tego rywalki szybko złapały sześć przewinień. W drugiej części meczu systematycznie odrabiały stratę, a dzięki celnym rzutom za dwa punkty wyszły nawet na prowadzenie 18:16. Na więcej nasze zawodniczki jednak już im nie pozwoliły i po rzutach wolnych Dominiki Ullmann, a potem dwóch dwupunktowych rzutach Aleksandry Burzyńskiej i Ullmann zakończyły spoktanie przed czasem wynikiem 22:18. Na uwagę zasługuje fakt, że punkty rozłożyły się mniej więcej po równo - Burzyńska 5, Rutkowska 4, Ullmann 6, Jeziorna 7.

Drugi mecz toczył się zdecydowanie pod dyktando Polek, choć początek tym razem mógł sugerować, że to nie będzie łatwa przeprawa. Jednak od stanu 4:4 na boisku rządziły już tylko reprezentantki Polski. Te z każdą minutą czuły się pewniej na boisku, a zespół Tajlandii w połowie meczu przekroczył limit siedmiu fauli. Ostatni celny rzut za dwa punkty wykonała Aleksandra Burzyńska. Była jeszcze przy tym faulowana, ale rzutu wolnego już nie wykonała, bo był to 21 punkt polskiego zespołu, który wygrał 21:10.

Polska po dwóch meczach prowadzi w grupie D - oprócz naszego zespołu dwa zwycięstwa ma jeszcze Mongolia, z którą zmierzymy się w piątek. Czwartek będzie dniem wolnym dla "polskiej" grupy.

HARMONOGRAM PIĄTKOWYCH SPOTKAŃ

15:10 Polska - Mongolia

16:35 Malezja - Polska

TRANSMISJA