Lukasz Czuku

MŚ 3x3 U18: Polki awansowały do ćwierćfinału!

Polskie koszykarki wygrały wszystkie grupowe pojedynki i zajęły pierwsze miejsce. Przypomnijmy, że pierwszego dnia turnieju biało-czerwone zwyciężyły z Chińskim Tajpej i Tajlandią. By awansować dalej potrzebowały jeszcze co najmniej jednego zwycięstwa. W ich pierwszym dzisiejszym starciu zmierzyły się z Mongolią, która miała do tej pory trzy zwycięstwa na koncie. Polki szybko zdobyły trzy punkty, na co przez długi czas celnie nie mogły odpowiedzieć rywalki, a wynik 3:0 utrzymywał się przez długie minuty. W obu zespołach widać było, że stawka spotkania powoduje nerwowość, dlatego nie najlepiej było ze skutecznością. Przy stanie 5:1 coraz mocniej do głosu zaczęła dochodzić Mongolia, której udało się doprowadzić do wyrównania 6:6. Polki nie pozwoliły jednak odebrać sobie prowadzenia i w końcówce odskoczyły na bezpieczny dystans trzech punktów. W ostatniej sekundzie Mongolia trafiła jeszcze za dwa punkty, ale to nasz zespół cieszył się z wygranej 12:11, która zapewniała nam pierwsze miejsce w grupie!

W ostatnim spotkaniu z Malezją przewaga biało-czerwonych była zdecydowana od samego początku. Nasza reprezentacja wygrała 20:9 pieczętując udany występ w "azjatyckiej" grupie (wszyscy nasi rywale są z tego kontynentu). W niedzielnym ćwierćfinale Polki zagrają z Francją, która uległa Stanom Zjednoczonym 12:21. Z gry zespołu zadowolona jest zawodniczka polskiej kadry Julia Jeziorna: - W niezwykle ciekawej grupie, w której przeważały zespoły z Azji, poradziłyśmy sobie bardzo dobrze wygrywając cztery spotkania. W ćwierćfinale czeka na nas bardzo trudny rywal - Francja. Czekałyśmy na rozstrzygnięcie ich meczu z USA - nie miało jednak znaczenia z kim się zmierzymy, bo oba zespoły to czołówka światowa. Będziemy musiały wspiąć się na wyżyny naszych umiejętności, aby pokonać rywalki. Nastawienie mamy bojowe i łatwo się nie poddamy! Wierzymy, że będzie dobrze, a Wy trzymajcie za nas kciuki! - zakończyła Jeziorna.

ĆWIERĆFINAŁ

3.09 14:45 Polska - Francja

TRANSMISJA