Lukasz Czuku

Ostatni start Polek w Women's Series

Turniej w Montrealu jest ostatnim etapem walki o awans do finału cyklu. Niestety Polki nie mają już nawet matematycznych szas by zagrać w Mongolii. Pojedzie tam osiem zespołów, a biało-czerwone zajmują 13 miejsce. Do ostatniej premiowanej awansem pozycji, którą zajmują Stany Zjednoczone, brakuje im 109 punktów, a za zwycięstwo w turnieju można dostać 100 punktów. Tym niemniej warto powalczyć o jak najwyższe miejsce i miłe zakończenie cyklu.

W Kanadzie zagra osiem ekip, a więc pierwszego dnia Polska rozegra trzy spotkania grupowe. Oprócz naszej drużyny, nie ma w grupie żadnego europejskiego zespołu - zagramy z USA U24, Kanadą i Nową Zelandią. Najlepsza ekipa w grupie awansuje od razu do półfinału, druga i trzecia powalczą w ćwierćfinale. W Montrealu w składzie biało-czerwoych zagrają: Marta Marcinkowska, Aldona Morawiec, Klaudia Sosnowska i Marta Stawicka.

HARMONOGRAM MECZÓW

17:20 Polska - USA U24

19:10 Kanada - Polska

20:10 Polska - Nowa Zelandia

TRANSMISJA