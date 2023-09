Lukasz Czuku

Polska U18 na piątym miejscu Mistrzostw Świata 3x3!

Polki wygrały wszystkie spotkanie grupowe - mierzyły się z samymi azjatyckimi drużynami (Chińskie Tajpej, Tajlandia, Mongolia i Malezja). Dzięki temu wyszły z grupy z pierwszego miejsca, ale i tak w ćwierćfinale trafiły na bardzo mocny zespół Francji. To dlaczego, że w rywalizacji grupowej Francuzki przegrały z jeszcze mocniejszą drużyną Stanów Zjednoczonych. Mimo klasy rywalek biało-czerwone walczyły jak równe z równymi. Już przed meczem Aleksandra Burzyńska zapowiadała, że jej zespół wyjdzie na boisko z wiarą w swoje umiejętności i determinacją. Obiecane przez polską koszykarkę emocje dało się odczuć od samego początku ćwierćfinału.

Dość powiedzieć, że dopiero po czterech mintuach meczów któryś z zespołów wyszedł na więcej niż jednopunktowe prowadzenie - i była to Polska (6:4)! Pierwsze dwupunktowe prowadzenie Francji pojawiło się na cztery minuty przed końcem spotkania (11:9). Jeszcze na minutę przed końcem meczu był remis 15:15, ale wtedy trzy punty z rzędu zdobyły rywalki. Nawet jednak to nie podłamało Polek - na 35 sekund przed końcem cenną akcję przeprowadziła Natalia Rutkowska - trafiła spod kosza i była przy tym faulowana. A że Francja przekroczyła już limit fauli, Rutkowska dwukrotnie stawała na linii rzutów wolnych. Mimo ogromnej presji oba rzuty wykorzystała! Regulaminowy czas gry zakończył się przy stanie 18:18. Co oznaczało dogrywkę. Pierwszy punkt zdobyła Rutkowska i naszemu zespołowi wystarczał jeszcze jeden by awansować do półfinału. Chwilę później Francuzki jednak wyrównały, a następnie jedna z nich była faulowana. Nie wykorzystała pierwszego, ale po drugim piłka wpadła do kosza co zakończyło spotkanie przy wyniku 20:19 dla Francji.

Mimo porażki był to bardzo udany turniej Aleksandry Burzyńskiej, Julii Jeziornej, Natalii Rutkowskiej i Dominiki Ullmann. Sztab szkoleniowy tworzą - trener Włodzimierz Augustynowicz, asystentka trenera Anna Wielebnowska i fizjoterapeutka Kalina Pietrzak.