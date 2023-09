Pierwszy National Basketball Day - za nami!

Drugi dzień – niedziela - został opanowany przez dziewczynki, które ambitnie i z ogromną pasją walczyły o miano najlepszego temu. Ostateczni tą najlepszą okazała się drużyna 1KS Ślęza Wrocław 1.

Nie zabrakło także licznych atrakcji, a wśród dniach Mecz Gwiazd z udziałem wybitnych sportowców, dziennikarzy oraz artystów. W drużynie „BIAŁYCH”, prowadzonych przez Mariana Kmitę, Wiceprezesa PKOl, Dyrektora Polsatu Sport zagrali: mistrzyni Europy koszykarka Katarzyna Dulnik, aktorzy: Bartosz Obuchowicz i Jakub Wieczorek, dziennikarz Bartosz Heller, 400-metrowiec Paweł Januszewski, wicemistrz świata – siatkarz Piotr Gacek oraz trener kadry 3x3 Piotr Renkiel.

Z kolei w zespole „CZERWONYCH”, pod przewodnictwem grającego trenera Radosława Piesiewicza, Prezesa PKOl i PZKosz wystąpili: wicemistrz olimpijski, zapaśnik Andrzej Supron, mistrz olimpijski w gimnastyce sportowej Leszek Blanik, wybitny koszykarz Łukasz Koszarek, siatkarz-olimpijczyk Witold Roman, mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów Szymon Kołecki, biegacz 400-m ppł Marek Plawgo, oraz wicemistrzyni olimpijska, łyżwiarka szybka Luiza Złotkowska.

I choć nie wynik był tu dziś ważny, tylko promocja koszykówki i dobra zabawa, to po dogrywce dwoma punktami wygrała drużyna „Białych”.

- To wspaniale móc widzieć, jak tyle młodych ludzi chce grać w koszykówkę, dla których jest to pasja i sposób na spędzanie wolnego czasu. Marzy mi się, aby jak najwięcej dzieciaków grało w koszykówkę, by ta dyscyplina rosła w siłę, a takie inicjatywy z pewnością świetnie ją promują – powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes PKOl. – Dziękuję naszym partnerom, przede wszystkim Ministerstwu Sportu i Turystyki i wszystkim zaangażowanym w organizację I National Basketball Day. Do zobaczenia za rok!



Partnerami projektu byli: Ministerstwo Sportu i Turystyki, program KINDER Joy of moving oraz marka 4F.