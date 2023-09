Losowanie do EuroBasketu kobiet 2025 – Polska w czwartym koszyku

Reprezentacja Polski do fazy grupowej kwalifikacji do EuroBasketu, losowana będzie z czwartego koszyka. Łącznie w rundzie kwalifikacyjnej, udział weźmie 36 państw. Losowanie odbędzie się 19 września o godz. 14:00 - transmisja na kanale FIBA YouTube.

Turniej finałowy w 2025 roku rozegrany zostanie w czterech krajach – Czechy, Niemcy, Włochy oraz Grecja. Udział w nim weźmie 16 drużyn, z czego 12 wyłonionych zostanie w trzech okienkach kwalifikacyjnych.

Podział na koszyki:

1 - Hiszpania, Belgia, Francja, Serbia

2 - Turcja, Bośnia i Hercegowina, Węgry, Wielka Brytania

3 - Czarnogóra, Słowenia, Szwecja, Słowacja

4 - Łotwa, Ukraina, Chorwacja, Polska

5 - Litwa, Portugalia, Izrael, Holandia

6 - Rumunia, Dania, Bułgaria, Szwajcaria

7 - Islandia, Finlandia, Luksemburg, Estonia

8 - Macedonia Północna, Irlandia, Austria, Azerbejdżan

Drużyny z 1 koszyka zostaną wciągnięte do grup z drużynami z koszyków 4, 5 i 8 i grup A, C, E i G. Natomiast drużyny z 2 koszyka zostaną połączone z drużynami z koszyków 3, 6 i 7 do grup B, D, F i H.

Do turnieju finałowego zakwalifikują się zwycięzcy ośmiu grup, a także cztery najlepsze drużyny z drugich miejsc.

Mecze kwalifikacyjne rozegrane zostaną w trzech okienkach 09 i 12.11.2023, 07 i 10.11.2024 oraz 06 i 09.02.2025.