Lukasz Czuku

Misja Ułan Bator: kadry ruszają na podbój Nations League 3x3!

Awans do głównego turnieju nasze zespoły wywalczyły dzięki dobrym występom w turniejach kwalifikacyjnych. Reprezentacja Polski do lat 23 wygrała trzy z sześciu takich zawodów. Zaczęły co prawda tylko od czwartego miejsca w Krakowie, ale jak głosi znane powiedzenie - to były złe miłego początki. Boisko pod Wawelem okazało się bowiem bardzo szczęśliwe dla biało-czerwonych, które niesione dopingiem kibiców wygrały kolejne dwa turnieje. Dobrymi wynikami w stolicy Rumunii, Bukareszcie, udowodniły, że zasługują na miejsce w światowej czołówce w tej kategorii wiekowej. Polki zajęły tam kolejno drugie, czwarte i pierwsze miejsce.

Trener Edyta Koryzna powołała do Ułan Bator Aleksandrę Pszczolarską, Bożenę Puter, Justynę Rudzką i Aleksandrę Zięmborską. W turnieju finałowym zagra czternaście zespołów podzielonych na cztery grupy - w polskiej znalazły się jeszcze Stany Zjednoczone, Mongolia i Niemcy do lat 21. Awans do ćwierćfinału wywalczą dwie z nich.

Dla Polaków turniej finałowy będzie nie lada wyzwaniem - wywalczyli bowiem awans ze ścieżki drużyn U21 i będą rywalizować z drużynami starszymi o dwa lata. Mimo to trener Michał Hlebowicki zapowiada walkę, a także cieszy się, że jego podopieczni będą mieli okazję zbierać doświadczenie z mocnymi rywalami. Biało-czerwoni najpierw zaprezentowali się z jak najlepszej strony w turniejach w niemieckim Hannoverze - zajęli tam najpierw drugie miejsce, a później dwukrotnie wygrywali. W Krakowie utrzymywali równą formę nie schodząc z podium (kolejno drugie, trzecie i pierwsze miejsce), a przecież za przeciwników mieli mocne drużyny Niemiec, Hiszpanii czy Izraela. W Mongolii Polskę reprezentować będą: Błażej Czerniewicz, Maksymilian Formella, Piotr Lis i Daniel Ziółkowski.

Mecze grupowe Polek (14 września):

9:15 Stany Zjednoczone - Polska

11:30 Mongolia - Polska

14:35 Polska - Niemcy U21

Mecze grupowe Polaków (14 września):

11:05 Polska U21 - Egipt

13:45 Francja - Polska U21

TRANSMISJA (mecze do 13:20):

TRANSMISJA (mecze po 13:20):