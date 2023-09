Lukasz Czuku

Udane występy naszych kadr w finale Nations League 3x3

Reprezentacja Polski U23 kobiet zajęła piąte miejsce, a męska kadra do lat 21 - czwarte. Polki (grające w składzie Aleksandra Pszczolarska, Bożena Puter, Justyna Rudzka i Aleksandra Zięmborska) w rywalizacji grupowej nie pozostawiły cienia wątpliwości, kto jest najlepszy - wygrały wszystkie trzy spotkania. W pierwszym spotkaniu dały lekcję Stanom Zjednoczonym wygrywając 21:13, później pokazały siłę w starciu z Mongolią (21:9) by przypieczętować awans z pierwszego miejsca zwycięstwem z reprezentacją Niemiec U21 19:13. Wydawało się, że droga do finału stoi przed biało-czerwonymi otworem. W ćwierćfinale trafiły na starszy zespół Niemiec i tu niestety zaczęły się schody. Nasze rywalki okazały się dobrze dysponowane tego dnia jeśli chodzi o rzuty dwupunktowe. Dzięki temu udało im się odskoczyć od Polski i nie oddały prowadzenia do końca. Ostatecznie marzenia o medalu w Ułan Bator zakończyły się wraz z wynikiem 19:14 dla Niemek. Dzięki dobremu bilansowi zwycięstw i małych punktów, zajęliśmy ostatecznie wysoką piątą pozycję.

Ogromną niespodzianką turnieju okazała się reprezentacja Polski mężczyzn (Błażej Czerniewicz, Maksymilian Formella, Piotr Lis, Daniel Ziółkowski). Zespół wystartował w składzie U21, a większość zespołów składała się z zawodników o dwa lata starszych. Mimo to Polacy nie przyjechali po lekcję od rywali, chociaż w pierwszym meczu mogło zabraknąć nieco doświadczenia. Nasi koszykarze długo prowadzili z mocniejszym fizycznie Egiptem by w końcówce stracić zwycięstwo na rzecz rywali (15:18). Wydawało się, że na tym rywalizacja w Mongolii może się zakończyć, bo w meczu o wyjście z grupy panowie grali z silną Francją - późniejszym triumfatorem turnieju. Biało-czerwoni wznieśli się na wyżyny umiejętności i wygrali 21:15! W ćwierćfinale trafili na Katar, który został całkowicie zdominowany przez Polaków (21:11). W półfinale nasza reprezentacja zmierzyła się z Łotwą i wcale nie stała na straconej pozycji. Dośc długo wynik oscylował w okolicach remisu. Przy stanie 19:19 oddaliśmy nawet rzut za dwa punkty, który niestety nie wpadł do kosza. Chwilę później to, co nie udało się Polakom, dało zwycięstwo Łotwie - celny rzut za 2 zakończył rywalizację 21:19 i tym samym udział w turnieju polskiej kadrze. Mimo to wraca ona do kraju z podniesioną głową i czwartym miejscem w zawodach.

Dobre wyniki polskich reprezentacji są świetnym prognostykiem przed zbliżającymi się Mistrzostwami Świata U23, które w dniach 27 września - 1 października zostaną rozegrane w Lublinie.