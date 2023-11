eFIBA: Polacy walczą o awans do finałów światowych

Polska kontra Hiszpania – to pierwszy pojedynek play-off w czołowej szóstce Europy. Tym właśnie meczem rozpocznie się rywalizacja o dwa miejsca premiowane awansem do finałów światowych drugiego sezonu eFIBA. Polska kadra już dziś udowodniła, że jest europejską czołówką.

Przed reprezentantami kraju w wirtualnej koszykówce najważniejszy sprawdzian w tym sezonie eFIBA. Turniej finałów regionalnych w Europie, w którym występuje sześć zespołów – oprócz Polski są to Hiszpania, Turcja, Francja, Wielka Brytania i Portugalia.

Ćwierćfinały europejskiej części eFIBA toczone są do jednego zwycięstwa, pierwszy mecz (Polska – Hiszpania) o godzinie 6:10. Pół godziny później swój pojedynek rozpocznie Wielka Brytania, która gra z Portugalią. Na zwycięzców tych par czekają już Francja i Turcja. Zgodnie z regulaminem rozgrywek w półfinałach gra się do dwóch zwycięstw, a wygrani awansują do finałów światowych eFIBA, które odbędą się w Szwecji w dniach 25-26 Listopada. W finałach spotka się 8 zespołów, walczących o tytuł mistrzowski, a puli zawodów jest 50 tysięcy Euro.

Spotkania będzie można oglądać na kanałach YouTube i Twitch eFIBA.

Bez wątpienia esportowa kadra polski w koszykówce jest bardzo dynamicznie i szybko rozwijającym się elementem koszykarskiej społeczności. Znalezienie się w szóstce najlepszych drużyn kontynentu pokazuje, że nasi kadrowicze liczą się na arenie międzynarodowej. Na co dzień grają w wielu ligach Pro AM, rywalizując z najlepszymi w Europie.

- Wydaje mi się, że ludzie trochę nas nie doceniają, ale wiem, że warto oglądać to jak gramy i co prezentujemy na parkiecie – mówił po meczach Filip Kręcidło, jeden z reprezentantów Polski.

- Powinniście być dumni z tego, jak reprezentujecie swój kraj, to piękne i wspaniałe co robicie – dodawał podczas wywiadu z Filipem Vince Chang, komentator zawodów eFIBA oraz FIBA 3x3.

Przypominamy, że reprezentację narodową w rozgrywkach eFIBA tworzą: Jakub Pietrzak (ID w grze: ShaQgotBxard_), Adam Swajda (Kolsonic-), Dawid Juchniewicz (onedar76), Dawid Koźlik (Skev2k) , Filip Kręcidło (FilipecaosNG), Kamil Staszewski (ThatBoiiiiK4mil), Szymon Eitelthaler (EitelM0NEY), Tomasz Kijek (ImTomi-_-). W meczu bierze udział tylko 5 graczy.

eFIBA to pierwszy turniej zorganizowany po podpisaniu wieloletniej umowy między FIBA, wydawcą gier 2K i NBA 2K League. Daje to unikatową możliwość dla narodowych federacji koszykarskich do rywalizacji w międzynarodowych wydarzeniach e-portowych.

Ćwierćfinały

18:10 – Hiszpania vs Polska

18:30 – Portugalia vs Wielka Brytania

Półfinały

19:00 - Turcja vs wygrany z pary Portugalia – Wielka Brytania

19:20 - Francja vs wygrany z pary Hiszpania - Polska

Finał

21:00 – wygrani meczów półfinałowych