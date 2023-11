Kwalifikacje do Mistrzostw Europy: Polska zagra z mistrzyniami Europy!

Belgia w znakomitym stylu w czerwcu br. pokonała w meczu finałowym mistrzostw Europy Hiszpanię, zdobywając po raz pierwszy w historii tytuł najlepszej drużyny na Starym Kontynencie. Ten turniej to już jednak przeszłość, a walka o EuroBasket 2025 rozpoczyna się meczem w Antwerpii.

Biało-czerwone do tego spotkania przystępują w najsilniejszym składzie m.in. z doświadczonymi Weroniką Gajdą, Weroniką Telengą, Klaudią Gertchen, Agnieszką Skobel oraz Anną Jakubiuk. Jest także Stephanie Mavunga, która powinna znacznie wzmocnić przede wszystkim strefę podkoszową zespołu prowadzonego przez trenera Karola Kowalewskiego.

- Już 8 listopada rozpoczynamy kwalifikacje do Mistrzostwa Europy i pierwszym rywalem będzie obrońca tytułu, czyli zespół Belgii. Będzie to szczególnie trudne wyzwanie, a do tego będzie to mecz na wyjeździe. Nie ma co ukrywać, że na sam początek dostajemy najcięższego rywala. Cel jest ten sam, bardzo chcemy znaleźć się na turnieju finałowym. Belgia i Litwa to groźni rywale i musimy zagrać bardzo dobrą koszykówkę, aby przynajmniej to jedno zwycięstwo w listopadzie mieć – mówi trener reprezentacji Polski, Karol Kowalewski.

- Jest z nami Stephanie Mavunga i myślę, że wszyscy się cieszymy z tego. Trzeba także wspomnieć, że oprócz bycia bardzo dobrą zawodniczką, jest także świetną osobą i z całą pewnością wniesie do drużyny dużo pozytywnej energii. Stephanie już była z nami rok temu w okresie letnim, gdzie mecze towarzyskie skończyły się dla nas bardzo dobrze. Myślę, że bardzo pomoże nam w grze.

- Nie jest łatwo awansować na Mistrzostwa Europy i myślę, że ten okres 10 lat w pewien sposób nie jest przypadkowy. Marzymy, żeby się tam znaleźć, jednak wiemy, jak trudną grupę mamy. Dzisiaj jednak nikt o tym nie myśli i każdy wierzy w pracę, którą wykonujemy i będziemy wykonywać. Jesteśmy tutaj po to, aby sprawiać niespodzianki i mają one zaprowadzić nas na mistrzostwa Europy – kończy główny szkoleniowiec.

Szeroki skład reprezentacji Polski:

1. Banaszak Liliana - KGHM BC Polkowice

2. Borkowska Kamila - VBW Arka Gdynia

3. Drop Julia - Barca CBS (Hiszpania)

4. Gajda Weronika - KGHM BC Polkowice

5. Gertchen Klaudia - KGHM BC Polkowice

6. Jakubiuk Anna - PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp.

7. Makurat Anna - Umana Reyer Venezia (Włochy)

8. Mavunga Stephanie - KGHM BC Polkowice

9. Niemojewska Julia - Herner TC (Niemcy)

10. Rembiszewska Amalia - Hozono Global Jairis (Hiszpania)

11. Skobel Agnieszka - Enea AZS Politechnika Poznań

12. Telenga Weronika - Elitzur Ramla (Izrael)

Sztab szkoleniowy:

1. Kowalewski Karol - trener reprezentacji

2. Eljasz-Radzikowski Wojciech - asystent trenera

3. Lebiedziński Marek - asystent trenera

4. Leciejewska Magdalena - dyrektor sportowy

5. Krupiński Maciej - kierownik drużyny

6. Pasternak Bartosz - trener przygotowania motorycznego

7. Lubik Marcin - fizjoterapeuta

8. Mruk Mateusz - fizjoterapeuta

9. Błoński Marcin - lekarz

10. Sajnog Joanna - trener mentalny

11. Skowron Jakub - oficer prasowy

Mecz Belgia – Polska rozpocznie się o godz. 20:30, a transmisja dostępna będzie na TVP Sport.

Po meczu z Belgią, drużyna wraca do Katowic i rozegra tam 12 listopada kolejny mecz kwalifikacyjny z Litwą. Spotkanie rozpocznie się o godz. 16:15 w hali sportowej w Katowicach-Szopienicach.

Proces akredytacyjny dla mediów trwa do 8 listopada do godz. 23:59 w systemie ACCREDITO

***

Reprezentacja Polski o turniej finałowy walczyć będzie w grupie C, gdzie za rywali będzie miała Belgię, Litwę i Azerbejdżan. Mecze kwalifikacyjne rozegrane zostaną w trzech okienkach 9 i 12.11.2023, 7 i 10.11.2024 oraz 6 i 9.02.2025.

Do turnieju finałowego zakwalifikują się zwycięzcy ośmiu grup, a także cztery najlepsze drużyny z drugich miejsc.

Terminarz:

8.11.2023 20:30 Belgia - Polska (Antwerpia)

12.11.2023 16:15 Polska - Litwa (Katowice–Szopienice)

7.11.2024 Azerbejdżan - Polska

10.11.2024 Polska - Belgia

6.02.2025 Litwa - Polska

9.02.2025 Polska - Azerbejdżan