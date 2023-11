Kwalifikacje do Mistrzostw Europy: Polska zagra z Litwą

Polska do meczu z Litwą przystępuje w znakomitym nastroju, gdyż ma za sobą wyjazdową wygraną 67:62 z Belgią. Liderką zespołu była Stephanie Mavunga, która rzuciła 21 punktów i zebrała 8 piłek. Bardzo dobrze zagrały także m.in. Agnieszka Skobel – 12 punktów oraz Weronika Gajda – 11 punktów i 10 asyst!

- Jest to bardzo duży sukces i bardzo dobre otwarcie kwalifikacji, a tym bardziej cieszy wygrana na wyjeździe. Kluczem była chyba wiara, że możemy tego dokonać. Zrealizowałyśmy całkowicie założenia, co jak widać poprowadziło nas do wygranej z mistrzyniami Europy. Cieszy także to, że jak traciłyśmy dużą przewagę to potrafiłyśmy ponownie ją wypracować – powiedziała po meczu z Belgią, Agnieszka Skobel.

Po powrocie do kraju, zespół ponownie pracował na obiekcie AWF. Spotkanie z Litwą rozpocznie się o godzinie. 16:15, a obejrzy go na żywo komplet publiczności!

- Chcemy zrobić wszystko, aby w Katowicach wygrać i drogę na Mistrzostwa Europy ułatwić. Jesteśmy dopiero na samym początku drogi, lecz zrobiliśmy spory krok w dobrą stronę. Po meczu Litwy z Azerbejdżanem nie wiemy dużo więcej, niż to co już wiedzieliśmy. Rywalki mają dużo jakości pod tablicami, jednak znamy bardzo dobrze te zawodniczki. Jest tam również bardzo duża dysproporcja między zawodniczkami obwodowymi, a podkoszowymi. Musimy znaleźć sposób, aby mieć w meczu przewagę nad zawodniczkami wysokimi. Litwa jest drużyną lepszą z kwalifikacji na kwalifikacje, tak więc jest bardzo groźny – mówi trener reprezentacji Polski, Karol Kowalewski.

Skład reprezentacji Polski:

1. Banaszak Liliana - KGHM BC Polkowice

2. Borkowska Kamila - VBW Arka Gdynia

3. Drop Julia - Barca CBS (Hiszpania)

4. Gajda Weronika - KGHM BC Polkowice

5. Gertchen Klaudia - KGHM BC Polkowice

6. Jakubiuk Anna - PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp.

7. Makurat Anna - Umana Reyer Venezia (Włochy)

8. Mavunga Stephanie - KGHM BC Polkowice

9. Niemojewska Julia - Herner TC (Niemcy)

10. Rembiszewska Amalia - Hozono Global Jairis (Hiszpania)

11. Skobel Agnieszka - Enea AZS Politechnika Poznań

12. Telenga Weronika - Elitzur Ramla (Izrael)

Sztab szkoleniowy:

1. Kowalewski Karol - trener reprezentacji

2. Eljasz-Radzikowski Wojciech - asystent trenera

3. Lebiedziński Marek - asystent trenera

4. Leciejewska Magdalena - dyrektor sportowy

5. Krupiński Maciej - kierownik drużyny

6. Pasternak Bartosz - trener przygotowania motorycznego

7. Lubik Marcin - fizjoterapeuta

8. Mruk Mateusz - fizjoterapeuta

9. Błoński Marcin - lekarz

10. Sajnog Joanna - trener mentalny

11. Skowron Jakub - oficer prasowy