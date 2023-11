AW

eFIBA: Pierwszy sezon należy uznać za udany

W europejskich finałach regionalnych, do których zakwalifikowało się 6 z 26 startujących zespołów Starego Kontynentu, reprezentacja Polski zmierzyła się w ćwierćfinale z Hiszpanią. Polacy musieli uznać wyższość znakomicie przygotowanych do tego meczu rywali. Choć Hiszpanie mieli zapewne chwile zwątpienia, kiedy po serii trójek reprezentanci naszego kraju zniwelowali przewagę do 7 punktów na 2 minuty do końca meczu. Doskonale grający kapitan Hiszpanii nie dał jednak wyrwać zwycięstwa swojemu zespołowi.

WE ARE ON THE WAY! ???? And it's a pretty even game between @BaloncestoESP ???????? and @KoszKadra ???????? pic.twitter.com/PwZZJ8d11V — eFIBA (@eFIBA_official) November 9, 2023

Awans do czołowej szóstki Europy eFIBA należy uznać za sukces. Polska reprezentacja narodowa po raz pierwszy oficjalnie wystąpiła w zawodach eFIBA (to drugi sezon rozgrywany wedle nowego schematu), wcześniej kadra zagrała także mecze, kiedy to FIBA prowadziła inny system rozgrywek – w tym momencie już nieaktualny i zaniechany. Rozgrywki eFIBA prowadzi FIBA oraz organizacja gameingowa znana na całym świecie – ESL. To jedyne i oficjalne rozgrywki reprezentacji narodowych w NBA 2K, które są prowadzone, występujący w nich gracze są reprezentantami swoich krajów, a sezon eFIBA to oficjalne Mistrzostwa Świata.

- Jestem bardzo dumny z tego jaki rezultat osiągnęliśmy drużynowo w trakcie drugiego sezonu eFIBA. Zaszliśmy o wiele dalej niż się spodziewaliśmy. Pokazaliśmy wszyscy serce i nasze prawdziwe umiejętności na wirtualnym boisku w trakcie sezonu regularnego Lucky Loser bracketu oraz w finałowej szóstce Europy. Znalezienie się w najlepszej 6 pośród takich kadr jak Turcja, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania i Portugalia to jest dla nas ogromny zaszczyt. Pokazaliśmy się z najlepszej strony w historii naszej wirtualnej kadry i jako pierwsi mieliśmy szansę prezentowania się na najwyższej scenie na elitarnym poziomie. Jestem bardzo wdzięczny moim przyjaciołom z drużyny za to, że nasza współpraca dała tak świetny rezultat, a także wsparcie jakie otrzymywaliśmy od PZKosz w trakcie trwania turnieju i oczywiście ryzyko, które podjęli - mówił po meczach Filip Kręcidło, jeden z reprezentantów Polski.

Polska kadra eFIBA składa się z ośmiu zawodników, którzy grają na konsolach PlayStation 5 w trybie ProAM. Nasz kraj w rozgrywkach eFIBA Season 2 reprezentowali: Jakub Pietrzak (ID w grze: ShaQgotBxard_), Adam Swajda (Kolsonic-), Dawid Juchniewicz (onedar76), Dawid Koźlik (Skev2k) , Filip Kręcidło (FilipecaosNG), Kamil Staszewski (ThatBoiiiiK4mil), Szymon Eitelthaler (EitelM0NEY), Tomasz Kijek (ImTomi-_-). W meczu bierze udział tylko pięciu graczy, więc kadra musi rotować i szukać najlepszych ustawień.

Finały eFIBA odbędą się w dniach 25-26 listopada w Szwecji. Wystąpią w nich USA, Turcja, Nowa Zelandia, Brazylia, Maroko, Filipiny, Liban.

Zasady rozgrywek eFIBA według których grały reprezentacje:

• Każda reprezentacja narodowa składa się z ośmiu graczy, którzy grają na konsolach PlayStation 5 w trybie ProAM.

• Każdy mecz trwa 20 minut i składa się z czterech kwart po 5 minut każda.

• Każda reprezentacja narodowa musi mieć stroje i logo zgodne z barwami i symbolami kraju, który reprezentuje.

• Każda reprezentacja narodowa musi mieć nazwę zgodną z nazwą kraju, który reprezentuje, np. Polska, Francja, USA itd.

• Każdy gracz musi mieć pseudonim zgodny z zasadami fair play i dobrego smaku.

• Każdy gracz musi mieć postać w grze z poziomem umiejętności 90.