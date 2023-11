AW

Weekend 1LK zgodnie z planem

To nie był weekend pełen niespodzianek na parkietach 1 Ligi Kobiet. W 7. serii spotkań triumfowały zespoły wyżej notowane w tabeli, bądź posiadające lepszą różnicę punktów zdobytych do straconych. Warto odnotować, że trzy kluby nie straciły jeszcze punktów.

W gronie niepokonanych znajdują się dwie drużyny z grupy A oraz jedna z B. Bilansem 8-0 legitymują się koszykarki GTK VBW Gdynia, które w derbach Trójmiasta pokonały AZS Uniwersytet Gdański. Podopieczne Anny Talarczyk i Tomasza Wojdyły od początku nadawały ton rywalizacji na parkiecie. Gdynianki popełniły znacznie mniej strat niż rywalki, częściej trafiały też z obwodu.

Jedyną trójkę Akademiczki umieściły w koszu na początku trzeciej kwarty, gdy po trafieniu Alicji Płotka przegrywały 40:50. W kolejnych minutach przewaga GTK VBW była już wyraźna.

Ostatecznie lider grupy A zwyciężył 108:70. 19 punktów uzyskała Agata Gilmajster, która dodatkowo miała 5 zbiórek, 4 asysty i 3 przechwyty.

Same zwycięstwa na swoim koncie ma również ubiegłoroczny zwycięzca 1 Ligi Kobiet MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski. W 7. serii spotkań zespół Marcina Grockiego okazał się lepszy od beniaminka ŁKS KK Łódź, już do przerwy prowadząc różnicą 22 punktów. Trzecie double-double w sezonie zanotowała Jastina Kosalewi (22 pkt i 14 zbiórek).

Mecz za meczem w grupie B wygrywa AZS Politechnika Korona Kraków. Zespół z Grodu Kraka ma na swoim koncie 7 wygranych i 0 porażek, na zakończenie listopada pewnie zwyciężając PZU Ślęza II MOS Wrocław.

Nie było to spotkanie do jednego kosza, ale zwłaszcza w pierwszej kwarcie krakowianki osiągnęły przygniatającą przewagę. W tym sezonie 1LK zdarzały się mecze, w których oba zespoły łącznie uzyskiwały mniej niż 100 punktów. Tymczasem zawodniczki Artura Włodarczyka w samej tylko pierwszej kwarcie rzuciły 41 punktów, z pierwszych dziesięciu rzutów z gry trafiając osiem. Gdy do tego doszła dobra skuteczność z linii rzutów wolnych już w połowie pierwszej kwarty miejscowe prowadziły 21:6.

Z 30 punktami na koncie zawody zakończyła Weronika Woźniak. Z dwucyfrowym dorobkiem punktowym zawody ukończyło jeszcze pięć zawodniczek. AZS Politechnika Korona w całym spotkaniu rzuciła 106 punktów. drugi raz w sezonie przekraczając granicę 100 punktów.