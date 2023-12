Wyjątkowa lekcja koszykówki w Katowicach

Wyjątkową lekcję koszykówki poprowadził Kacper „Kacpa” Lachowicz - trener, konferansjer, zarażający pozytywną energią motywator, który poprzez koszykówkę zachęca dzieci i młodzież do aktywnego trybu życia, poszukiwania pasji i dbania o własny rozwój. W prowadzeniu treningu Kacprowi pomagali:

Łukasz Koszarek, prezes Polskiej Ligi Koszykówki i dyrektor sportowy reprezentacji Polski, Andrzej Pluta, legenda polskiej koszykówki oraz Łukasz Diduszko i Michał Samsonowicz. To pod ich okiem odbył się trening i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy mieli okazję do podniesienia swoich umiejętności. Wszystkie dzieci biorące udział w wydarzeniu otrzymały od jego organizatorów pamiątkowe, koszykarskie upominki.

- W ciągu kilku ostatnich lat znakomita atmosfera Spodka, tworzona przez naszą wspaniałą publiczność pomagała siatkarzom, hokeistom, piłkarzom ręcznym oraz graczom e-sportowych rozgrywek Intel Extreme Masters. Pora na powrót do Spodka koszykówki przy okazji EuroBasketu 2025. Czas przygotowań do mistrzostw chcemy wykorzystać do popularyzacji samej koszykówki wśród mieszkańców naszego miasta, stąd nasza akcja skierowana do najmłodszych. Takich lekcji i turniejów w czasie przed Mistrzostwami w Katowicach będzie więcej - zapowiada Marcin Krupa, prezydent Katowic.

- Cieszymy się, że jesteśmy tu w Katowicach, gdzie zostaliśmy bardzo dobrze przyjęci przez władze miasta. Wiele sobie obiecujemy podczas EuroBasketu 2025 – mamy super drużynę, super kibiców, wspaniałą halę, która przeżyła już wiele fantastycznych wydarzeń. Mamy nadzieję, że do tej wspaniałej historii hali Spodek dopiszemy także świetne mecze reprezentacji Polski. Podczas pokazowej lekcji koszykówki pojawiło się bardzo dużo dzieci, które mają mnóstwo energii i z uśmiechem trenują koszykówkę. Mam nadzieję, że już w 2025 roku pojawią się na trybunach i będą gorąco wspierać Biało-Czerwonych - powiedział Łukasz Koszarek, prezes Polskiej Ligi Koszykówki i dyrektor sportowy reprezentacji Polski.

- Dzisiejsza pokazowa lekcja koszykówki stanowi początek działań promujących EuroBasket 2025. Patrząc na to, co dzieje się dziś w sali gimnastycznej hali Spodek, odczuwam wielką radość i satysfakcję. Przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy naprawdę będzie się dużo działo – widzimy, że dzieci i młodzież bardzo chętnie wybierają koszykówkę, kolejne podobne akcje na pewno zgromadzą wielu uczestników - powiedziała Ewelina Kajzerek, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Katowice ds. organizacji imprez strategicznych.

Rozgrywki Mistrzostw Europy w Koszykówce FIBA EuroBasket 2025 zostaną rozegrane w czterech krajach: Polsce, Finlandii, Cyprze oraz Łotwie. Faza grupowa zostanie rozegrana na przełomie sierpnia i września 2025 r. i wezmą w niej udział 24 drużyny w 4 grupach. Część finałową turnieju gościć będzie Łotwa. Wszystkie mecze grupowe z udziałem reprezentacji Polski zostaną rozegrane w Katowicach. Ostatnie mistrzostwa Europy w 2022 roku Polscy koszykarze zakończyli na czwartym miejscu. To największy sukces Biało-Czerwonych od 1967 roku.

Katowice w XXI wieku dwukrotnie gościły mistrzostwa Europy w koszykówce. W 2009 roku Spodku rozgrywana była faza finałowa, w której najlepsza okazała się reprezentacja Hiszpanii, pokonując w finale Serbię. Dwa lata później w Katowicach rywalizowały panie. W hali zlokalizowanej przy alei Wojciecha Korfantego rozgrywana była faza grupowa oraz faza zasadnicza mistrzostw Europy 2011. 6 czerwca 1999 roku w Spodku Biało-Czerwone odniosły największy sukces w historii żeńskiej.