3x3: Polki z dwiema szansami na awans do igrzysk olimpijskich, Polacy zagrają w Debreczynie

Znamy coraz więcej szczegółów dotyczących drogi naszych narodowych reprezentacji kobiet i mężczyzn w koszykówce 3x3 do igrzysk olimpijskich 2024 w Paryżu. Polki staną przed dwiema szansami na awans (Hongkong i Debreczyn), a Polacy zagrają w jednym turnieju kwalifikacyjnym (Debreczyn).

Udziału w turnieju olimpijskim koszykówki 3x3 są już pewne trzy najlepsze zespoły męskie i żeńskie, sklasyfikowane najwyżej w światowym rankingu na dzień 1 listopada 2023 roku. Są to: Stany Zjednoczone, Serbia oraz Chiny w przypadku turnieju męskiego oraz Stany Zjednoczone, Chiny i Francja w turnieju żeńskim. Pozostało pięć wolnych miejsc, o które walka toczyć się będzie podczas trzech turniejów kwalifikacyjnych.

Żeńska reprezentacja Polski wystąpić może w dwóch turniejach. Najpierw, w dniach 5-14 kwietnia w Hongkongu, a jeśli nie wywalczy awansu (tylko zwycięzca tego turnieju awansuje na igrzyska olimpijskie), stanie przed jeszcze jedną szansą, jaką będzie turniej w dniach 16-19 maja w Debreczynie. W węgierskim turnieju awans wywalczą trzy najlepsze drużyny.

Reprezentacja Polski mężczyzn, będzie mieć jedną szansę na awans do igrzysk olimpijskich. Biało-Czerwoni w dniach 16-19 maja zagrają w turnieju kwalifikacyjnym w Debreczynie. Trzy najlepsze drużyny tej rywalizacji awansują do turnieju olimpijskiego.

Turnieje kwalifikacyjnych do IO w których zagrają Polki:

- Hongkong ( 5-14.04.2024): O JEDNO MIEJSCE gwarantujące awans do igrzysk olimpijskich zagrają: Polska, Hongkong, Węgry, Azerbejdżan, Holandia, Mongolia, Chile, Egipt.

- Debreczyn (16-19.05.2024): O TRZY MIEJSCA gwarantujące awans do igrzysk olimpijskich zagrają: Polska, Węgry, Włochy, Niemcy, Litwa, Hiszpania, Holandia, Czechy, Izrael, Azerbejdżan, Chile, Egipt, Japonia, Kanada, Mongolia, Tunezja.





Turniej kwalifikacyjny do IO w którym zagrają Polacy:

• Debreczyn (16-19.05.2024): O TRZY MIEJSCA gwarantujące awans do igrzysk olimpijskich zagrają: Polska, Węgry, Szwajcaria, Niemcy, Łotwa, Litwa, Holandia, Francja, Belgia, Austria, Portoryko, Mongolia, Madagaskar, Kanada, Japonia, Egipt.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu odbędą się w dniach 26 lipca – 11 sierpnia 2024 roku