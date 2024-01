Ruszają zapisy do Szkoły Trenerów PZKosz

Wydział Szkolenia Polskiego Związku Koszykówki rozpoczyna nabór do kolejnej edycji Szkoły Trenerów PZKosz, której start planowany jest w maju 2024 roku.

- Serdecznie zapraszamy wszystkich szkoleniowców spełniających kryteria kwalifikacji do nowej edycji programu Szkoły Trenerów PZKosz. Bardzo zależy nam na permanentnym podnoszeniu wiedzy polskich trenerów, jak również zdobywaniu bezcennego doświadczenia zawodowego. Uczestnictwo w programie to możliwość poznania wielu stylów pracy trenerskiej zgodnych ze najwyższymi standardami procesu szkolenia i etycznymi zawodu trenera. Absolwentami poprzednich edycji byli znakomici trenerzy, którzy obecnie z powodzeniem pracują na najwyższym poziomie sportowym w rozgrywkach klubowych czy reprezentacji narodowej oraz rozwijają umiejętności zawodników i zawodniczek uczestnicząc w szkoleniu młodzieżowym. Jestem przekonany, iż ten trend zostanie utrzymany i wszelkie działania podejmowane przez absolwentów kolejnej edycji przyczynią się do rozwoju polskiej koszykówki - tłumaczy Karol Gryko, Dyrektor Sportowy PZKosz.

Tak jak w ostatnich edycjach, ze szczególną uwagą, prowadzone będą zajęcia warsztatowe oraz praktyka trenerska. Wśród wykładowców Szkoły Trenerów PZKosz jest wielu znanych polskich i zagranicznych szkoleniowców, którzy dzielą się swoim doświadczeniem, dotąd byli to m.in. Tomasz Herkt, Jacek Winnicki, Grzegorz Chodkiewicz, Grzegorz Zieliński, Artur Gronek, prof. Kazimierz Mikołajec, Rafał Juć, Saso Filipovski, Angel Cepeda, Zan Tabak, Ariel Halahmy, Olivier Vidin, Andreu Casadevall, Angel Jareno, Alex Sarama, Raul Rodriguez i Nenad Trunić.

Ogromną wartością dodaną są warsztaty z trenerami – Grzegorzem Walczakiem i Markiem Dragoszem, którzy odpowiedzialni są za obszar coachingu oraz komunikacji w grupie, pokazują jak można lepiej współpracować z zawodnikami i w zespole.

W programie jak najwięcej czasu poświęcane będzie na warsztaty, które przełożą się na zdobycie odpowiedniej wiedzy praktycznej, ale przede wszystkim uzyskanie takich zdolności jak: umiejętność planowania sezonu, mikrocykli, treningów zespołowych i indywidualnych, zarządzanie sztabem trenerskim oraz zespołem, budowanie team spirit, panowanie nad stresem, itp. Ponadto uczestnicy Szkoły Trenerów będą przygotowywali materiały scoutingowe, mowy przedmeczowe, itp.

Do Szkoły Trenerów PZKosz może zgłosić się każdy trener, który posiada licencję B lub osoba posiadająca licencję przez min. 5 sezonów na poziomie ekstraklasy polskiej lub 8 sezonów na poziomie I ligi. Wydział Szkolenia PZKosz po wstępnej selekcji powiadomi, którzy z kandydatów dostaną się do Szkoły Trenerów.

Cały projekt zawiera 5 zjazdów, których terminy prezentują się następująco:

• 4 dni podczas turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski 2024

• 7 dni czerwiec/lipiec 2024

• 4 dni podczas Turnieju Nadziei Olimpijskich 2024 (jeśli będą rozgrywane w Polsce)

• 4 dni podczas turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski 2025

• 7 dni czerwiec/lipiec 2025

• zakończenie Szkoły Trenerów PZKosz podczas meczu reprezentacji Polski

Każdy absolwent Szkoły Trenerów po zdaniu egzaminów otrzyma licencję A Polskiego Związku Koszykówki. Ponadto najlepsi uczestnicy będą mieć okazję odbyć częściowo finansowane staże przy młodzieżowych kadrach Polski. Najlepsi absolwenci zostaną rekomendowani do Wydziału Szkolenia PZKosz, aby reprezentowali Polskę w szkole FECC oraz mogli odbyć zagraniczne staże.

Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały wideo z zajęć, darmowy wstęp na mecze ORLEN Basket Ligi, ORLEN Basket Ligi Kobiet, Pekao S.A. 1 Ligi Mężczyzn podczas trwania projektu, a także pakiety startowe PZKosz i przede wszystkim otrzymają wiedzę, którą będą mogli wykorzystać podczas prowadzenia swoich drużyn, a także zdobędą praktyczne umiejętności podczas warsztatów z informacją zwrotną od prowadzących szkolenie.

Koszt uczestnictwa w projekcie „Szkoła Trenerów PZKosz 2024-2025” wynosi 8500 zł i obejmuje noclegi oraz wyżywienie podczas zjazdów, zajęcia teoretyczne oraz praktyczne oraz wspomniane wyżej profity.

Zgłoszenia odbywają się poprzez formularz znajdujący się na stronie Polskiego Związku Koszykówki https://pzkosz.pl/szkola-trenerow

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się pod adresem d.mazur [at] pzkosz.pl lub telefonicznie: 660-414-700. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 marca 2024 roku.

SZKOŁA TRENERÓW PZKOSZ - INFORMACJE