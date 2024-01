Zapraszamy do organizacji turnieju LOTTO 3x3 QUEST

LOTTO 3x3 QUEST to cykl turniejów, które mają na celu wyłonić najlepszą drużynę w koszykówce 3x3 w kategoriach OPEN mężczyzn i kobiet w naszym kraju. Polski Związek Koszykówki zaprasza do podjęcia współpracy przy organizacji turnieju kwalifikacyjnego. Zgłoszenia można przysyłać do 16 lutego 2024 roku!