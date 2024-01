AW

Pierwsze rozstrzygnięcia w U19K za nami

W dniach 19 - 21 stycznia rozpoczęła się rywalizacja na szczeblu centralnym Młodzieżowych Mistrzostw Polski oraz w Młodzieżowym Pucharze Polski. Na pierwszy ogień poszły zmagania w kategorii do lat 19 kobiet, w których dobry weekend mają za sobą kluby z Wielkopolski oraz Pomorza. To właśnie drużyny z tych regionów Polski będą rywalizowały w turnieju finałowym MPP. Poznaliśmy też komplet uczestników turniejów półfinałowych MMP.

Tylko zwycięzcy grup w turniejach Młodzieżowych Mistrzostw Polski wywalczyli prawo gry w turniejach półfinałowych, których organizatorów oraz podział na grupy poznamy 30 stycznia. Awans do dalszego etapu zmagań uzyskały: Lider BIOFARM Swarzędz, UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki, RMKS Rybnik i Bogdanka AZS UMCS Lublin. Do wymienionej czwórki dołączą zespoły, które nie zdołały awansować do kolejnej rundy MPP.

Dobrą dyspozycję z rozgrywek 1 Ligi Kobiet potwierdziła Klaudia Keller. 16-letnia podkoszowa średnio rzucała 31,5 punktu, 17 zbiórek, 3 przechwyty i 2,5 bloku.

Turniej półfinałowe MMP rozegrane zostaną w dniach 15 – 17 marca, turniej finałowy 3 - 7 kwietnia, jego organizatorem jest AZS UMCS Lublin.

Równolegle do MMP odbyły się zmagania w turnieju półfinałowym Młodzieżowego Pucharu Polski. Żaden z gospodarzy nie zdołał wykorzystać atutu własnego parkietu i ze zwycięstw cieszyli się rywale. W Gorzowie Wielkopolskim najlepsze okazały się koszykarki GTK VBW Gdynia, zaś w Krakowie zwyciężyła drużyna Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk.

Grupa A MMP

Grupa B MMP

Komplet finalistów MPP

GTK VBW Gdynia

MUKS Poznań

Szkoła Gortata

Enea AZS Szkoła Gortata Poznań

Organizatorem turnieju finałowego MPP jest GTK Gdynia. Zmagania odbędą się w dniach 16-17 marca 2024.