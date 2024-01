Reprezentacja Polski kobiet zagra w Sosnowcu!

Przygotowująca się do kolejnych meczów kwalifikacyjnych do mistrzostw Europy kadra Polski, rozegra w Sosnowcu mecz towarzyski z Czechami. Będzie to jedno z wielu wydarzeń, jakie w lutym organizować będzie Polski Związek Koszykówki w mieście Jana Kiepury.