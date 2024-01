AW

Trwają zgłoszenia do 51. edycji Mistrzostw Polski dziennikarzy w koszykówce

Już po raz 51. dziennikarze spotykają się w Zakopanem, by w dniach 18-21 marca 2024 roku powalczyć o tytuł najlepszej koszykarskiej ekipy podczas turnieju ORLEN Media Cup 2024. Mistrzostwa Polski broni zespół Życia Warszawy.

Jest to jeden z nastarszych turniejów koszykarskich na świecie. Sędziowany przez zawodowych arbitrów, na co dzień biegających po parkietach europejskich, ekstraklasy, a także lig prowadzonych PZKosz.

Profil Orlen Media Cup 2024 na Facebooku

Mistrzostwa Polski Dziennikarzy rozgrywane są od 1967 roku (z przerwami) i choć przez te lata dziennikarstwo się zmieniało, a także sposób jego wykonywania, to wciąż przedstawiciele mediów spotykają się by zagrać w koszykówkę. Jednak nie tylko. To także miejsce spotkań przyjaciół z całej Polski, szereg imprez towarzyszących, z kultowymi Piwkarzykami na czele.

W 2023 roku odbył się 50. jubileuszowy turniej mistrzostw Polski. Życie Warszawy zmierzyło się w finale z Wrocławiem – Bandą Krzysia. ŻW pewnie wygrało z wrocławianami 52:42. Tym samym drużyna Życia Warszawy (pod różnymi nazwami) zdobyła w Zakopanem swój 19. tytuł mistrza Polski dziennikarzy w koszykówce.

ZOBACZ, JAK GRALIŚMY ROK TEMU

Właśnie rusza rejestracja drużyn do ORLEN Media Cup 2024 i potrwa do 20 lutego włącznie. Turniej zostanie rozegrany w dniach 18-21 marca w COS Zakopane. Zgłaszać się mogą wszystkie drużyny, które są związane z mediami. Nie ma znaczenia, czy są to zespoły redakcyjne, regionalne, czy po prostu przedstawiciele firm związanych z szerokopojętymi mediami.

Link do zgłoszenia drużyny: https://forms.gle/egUScVE8fnnwQfwp9

Tytularnym sponsorem Mistrzostw Polski Dziennikarzy jest Grupa ORLEN. Partnerem turnieju jest Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO.