AW

Pierwsza runda play-off w 2LM za nami

Prawie wszystkie drużyny wyżej notowane po rundzie zasadniczej awansowały do drugiej rundy play-off 2 Ligi Mężczyzn. Jedyny wyjątek stanowi KK UR BOZZA Kraków, która w dwumeczu okazała się lepsza od rewelacji pierwszej części sezonu w grupie C MKKS Rybnik. Swoje rewanżowe mecze przegrały także: najlepszy zespół grupy D PGE GiEK Turów Zgorzelec oraz Basket Hills Bielsko-Biała, który do ostatnich sekund nie był pewny awansu w starciu z KS Cracovia 1906 Yabimo.