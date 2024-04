Lukasz Czuku

LOTTO 3x3 kończy turniej w Tajlandii na półfinale

Polskie koszykarki przygotowujące się do turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich wykorzystały zawody w Tajlandii typowo szkoleniowo by jeszcze dodatkowo się zgrać i przećwiczyć różne warianty. Nasz zespół jak burza przeszedł rozgrywki grupowe - wygrał wszystkie pojedynki. W pierwszym spotkaniu zmierzył się z Uratex Dream z Filipin i wygrały to starcie 21:14. Kolejny mecz to starcie z potencjalnym rywalem naszych reprezentantek w kwalifikacjach IO - Azerbejdżanem. Mimo pewnego zastoju w środku spotkania, Polki wygrały dość pewnie 21:13. Mecz z CT Tigers był pojedynkiem o pierwsze miejsce w grupie - do tej pory oba zespoły były niepokonane. To miano pozostało przy LOTTO 3x3 Teamie, który wygrał 21:13. Nasza drużyna zamknęła rywalizację grupową wysokim zwycięstwem z Udon Wolves 22:5.

Ćwierćfinał nie sprawił żadnych trudności LOTTO 3x3 - przeciwnik z Tajlandii Shoot it Dragons był o dwie klasy słabszy i zdołał zdobyć zaledwie jeden punkt. Polki dopisały wygraną 21:1. W półfinale biało-czerwonym przyszło się ponownie zmierzyć z Azerbejdżanem i ten mecz był dużo bardziej wyrównany od grupowego. Losy toczyły się do samego końca - Polki wzięły czas na 15 sekund przed końcem przy remisie 16:16. Niestety ostatnią akcję wykorzystał zespół Azerbejdżanu, a nam nie starczyło czasu by wyrównać, co oznaczało porażkę 16:17.

Reprezentacja Polski przeniesie się teraz z Tajlandii do Hong Kongu, gdzie będzie się przygotowywać do docelowej imprezy, jaką są kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich. Ten turniej rozegrany zostanie w dniach 12-14 kwietnia.