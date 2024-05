One Rent partnerem polskiej koszykówki

Wypożyczalnia samochodów One Rent została partnerem Polskiej Ligi Koszykówki, Polskiego Związku Koszykówki i koszykarskich reprezentacji Polski.

- W gronie partnerów witamy One Rent, czyli firmę, która w swojej ofercie posiada nowoczesną flotę aut. Przed naszymi reprezentacjami czas rywalizacji o udział w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, a już w przyszłym roku w katowickim Spodku zorganizujemy fazę grupową EuroBasketu. Cieszymy się, że wielkie sportowe emocje będziemy przeżywać razem z firmą One Rent - powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki i Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

One Rent będzie partnerem ORLEN Basket Ligi, a także reprezentacji Polski kobiet i mężczyzn, zarówno w koszykówce 5x5, jak i 3x3. Umowa będzie obowiązywała do czerwca 2026 roku.

One Rent to wypożyczalnia samochodów, która zapewnia kompleksową obsługę klienta, od asysty w wynajmie aż po pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji. Posiada flotę 550 nowoczesnych aut od segmentu kompakt, przez premium, aż po dostawcze. Oddziały wypożyczalni One Rent są obecne na dużej części mapy Polski - w aż 28 miastach. Wejdź na www.onerent.pl i zapoznaj się z ofertą.