wk

Bahamy wygrywają z Polską w Walencji

Rywale weszli w mecz od mocnego uderzenia z dystansu i trójek gwiazd z NBA - Buddy’ego Hielda i DeAndre Aytona. Później odpowiadali na to m.in. Aleksander Balcerowski i Mateusz Ponitka, ale przewaga Bahamów ciągle się utrzymywała. Po rzucie z dystansu Kentwana Smitha różnica wzrosła do 10 punktów. Ostatecznie po 10 minutach było 30:20. W drugiej kwarcie ponownie energii dodawał Ponitka, a do ataku włączył się też Igor Milicić. Trójka Hielda oznaczała jednak nawet 15 punktów różnicy. Biało-Czerwoni z kolei nie mogli przełamać się z dystansu, a to znacząco utrudniało odrabianie strat. W końcu zmienił to jednak Jeremy Sochan. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 50:38.

Trzecią kwartę od kolejnych trójek rozpoczęła ekipa trenera Chrisa DeMarco, ale Biało-Czerwonym udało się później zdecydowanie zmniejszyć straty. Po akcjach Jeremy’ego Sochana i Michała Michalaka przegrywali już tylko ośmioma punktami. Rzut Aleksandra Dziewy oznaczał tylko sześć punktów różnicy, ale przeciwnicy na więcej nie pozwolili. DeAndre Ayton i Valdez Edgecombe ustalili wynik po 30 minutach na 73:59. W kolejnej części meczu przeciwnicy ciągle kontrolowali wydarzenia na parkiecie - było to możliwe dzięki kolejnym trafieniom Aytona i Gordona. Trójkami odpowiadał jednak Aleksander Balcerowski, a po podobnym rzucie AJ Slaughtera i dobitce Michała Sokołowskiego zespół trenera Igora Milicicia ponownie przegrywał zaledwie siedmioma punktami. W końcówce kluczowym zawodnikiem był mimo tego Valdez Edgecombe, a Bahamy zwyciężyły ostatecznie 90:81.

Już w czwartek o godz. 20:30 reprezentacja Polski zagra z Finlandią. Transmisja w TVP Sport.

Bahamy - Polska 90:81 (30:20, 20:18, 23:21, 17:22)

Bahamy: Edgecombe 21, Ayton 18, Hield 17, Gordon 12, Miller 6, Munnings 5, Smith 5, Hunter 5, Nairn 1

Polska: Balcerowski 22, Sochan 16, Ponitka 13, Sokołowski 9, Slaughter 8, Michalak 4, Pluta 3, Dziewa 3, Milicić 2, Żołnierewicz 1, Mazurczak 0