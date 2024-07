AW

Polacy przed meczem z Finlandią

Mecz z Bahamami to już historia. Starcie, które mogło otworzyć Polakom drogę do zwycięstwa w grupie nasz zespół przegrał, od początku spotkania odrabiając straty. - Zaczęli mecz niesamowitą skutecznością. Złapali pewność siebie, próbowaliśmy później wrócić w drugiej połowie, ale pierwsza ustawiła spotkanie - analizował Ponitka.

Polacy długo mieli więcej zbiórek niż rywale, ale w końcówce, gdy nasz zespół odrabiał straty, właśnie możliwość ponowień akcji, pozwoliła Wyspiarzom utrzymać korzystny dla nich wynik. - Zawiodła nas deska, mogliśmy pozwolić rywalom na mniejszą liczbę zbiórek w ataku. Wiedzieliśmy, że gdy nie trafiają, mocno atakują tablicę, ale momentami zapominaliśmy o tym i dawaliśmy możliwość łatwych ponowień akcji, z których korzystali - przyznał Michał Sokołowski.

Gracz Dinamo Banco di Sardegna Sassari podobnie jak Mateusz Ponitka, zwracał również uwagę na świetny początek w grze rywali. Bahamy rozpoczęły zawody od dwóch trójek w wykonaniu Buddy’ego Hielda oraz mierzącego 213 wzrostu Deandre Aytona. Następnie w trzech kolejnych posiadaniach nasi rywale wymusili przewinienie, po którym wykonywali rzuty wolne i ponownie trafili dwie trójki. Po trzech minutach było więc 6:13. - Trafili ciężkie rzuty w pierwszej kwarcie. Dało im to większą pewność siebie - zauważa Sokołowski.

Po zmianie stron Polacy zanotowali serię 8:0, zbliżając się na dwa posiadania (46:52), ale znów rywale potrafili zbudować przewagę. - Był taki moment, że mogliśmy wrócić do meczu, ale wtedy wyszło doświadczenie rywali. Przegraliśmy z czterema indywidualnościami. Jedną, dwie jak w przypadku meczu ze Słowenią jesteśmy w stanie zatrzymać, ale z kwartetem jest znacznie trudniej, a gdy to już się udawało, ważne punkty Bahamom dostarczał kolejny zawodnik - mówi Ponitka.

Brak wygranej z Bahamami, nie oznacza końca rywalizacji Biało-Czerwonych w turnieju kwalifikacyjnym w Walencji. W czwartek nasz zespół zmierzy się z Finlandią, która na otwarcie zmagań w Hiszpanii przegrała z Wyspiarzami 85:96. - Fajnie byłoby wygrać z Bahamami, ale jutro jest kolejna szansa. Nieczęsto się zdarza, że na takich turniejach masz dwie szanse, dlatego musimy ją wykorzystać. Przegrupować siły, poprawić błędy, wyjść z dobrą energią i zagrać swoją koszykówkę - deklaruje Ponitka.

- Finlandia w porównaniu do Bahamów ma znacznie niższy skład, dobrze rzucający za trzy punkty. Nie mają takiego zawodnika jak Deandre Ayton, dlatego od pierwszych minut musimy zagrać bardzo dobrze w obronie - dodaje Sokołowki.

Dwie najlepsze drużyny w grupie awansują do półfinału turnieju w Walencji. Tam mogą spotkań się z Angolą, Libanem lub Hiszpanią. Tylko zwycięzca całego turnieju uzyska awans.

Transmisje spotkań Polaków dostępne będą w TVP Sport, TVPSPORT.PL, aplikacji mobilnej, smart TV oraz HbbTV.