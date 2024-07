AW

Koniec V edycji Szkoły Trenerów PZKosz

Na ostatnich dwóch zjazdach, które odbyły się w Bydgoszczy oraz we Władysławowie trenerzy mieli okazję posłuchać bardzo doświadczonych trenerów tj. Tomasza Herkta oraz Krzysztofa Koziorowicza, którzy w żeńskim baskecie osiągnęli bardzo dużo. Trener Herkt wywalczył złoty medal Mistrzostw Europy oraz grał na Igrzyskach Olimpijskich, zaś trener Koziorowicz dwukrotnie doprowadził swoją drużynę do finału Euroligi żeńskiej. Ponadto na zaproszenie koordynatora projektu Dawida Mazura przyjechali trenerzy z Hiszpanii m.in. Gonzalo Rodriguez (trener Obradoiro), Joan Plaza (trener Realu Madryt, Żalgirisu Kowno, Zenitu St. Petersburg, AEK Ateny), Jose L. Pichel (były trener młodzieżowych drużyn Realu Madryt) oraz bardzo dobrze znany w środowisku męskiej koszykówki trener Mladen Starcević, który pracował w Polonii 2011 Warszawa i SMS PZKosz Władysławowo.

- Grupa trenerów przez dwa sezony zbierała wiedzę od znakomitych szkoleniowców, wymieniali się swoim doświadczeniem, dzięki czemu ich poziom warsztatu trenerskiego z pewnością wzrósł. Uczestnictwo w projekcie to nie tylko przywileje, ale również i obowiązki. Szkoła kończyła się szeregiem zaliczeń, pracą pisemną oraz egzaminem. Cieszę się, że gro trenerów mówi, że szkoła otworzyła im oczy i mają nową motywację do działania. W tym trudnym zawodzie to ważne, żeby nie tracić pasji i zapału do pracy - podsumował koordynator Szkoły Trenerów PZKosz Dawid Mazur.